Koporsófényesítő is volt a sokak által legjobbnak tartott James Bond – kitalálod ki ő?

Számtalan szakmát kipróbált, mielőtt a világ leghíresebb titkosügynökének a bőrébe bújt volna a közkedvelt színész. Később még hat filmben alakította James Bondot.

Szerző: GUY
Létrehozva: 2025.08.25. 06:30
Aligha kell bemutatni bárkinek is James Bondot, ám azt talán jóval kevesebben tudják, hogy a színész, aki először belebújt őfelsége titkosügynökének bőrébe előtte koporsófényesítőként is dolgozott.

GOLDFINGER James Bond
Sir Sean Connery mind a maoi napig sokak kedvenc James Bondja. Fotó: Entertainment Pictures / northfoto

95 éves lenne az egyik legkedveltebb James Bond, aki szénrakodóként kezdte

Sir Sean Connery, skót származású, Oscar-díjas angol színész 1930. augusztus 25-én született. Kalandos út vezetett számára a filmvászonig. Mielőtt a színész világszerte ismertté vált volna az 1962-ben mozikba kerülő legelső James Bond filmben, a Dr. No című alkotásban, mint őfelsége titkos ügynöke dolgozott már szénrakodóként, koporsófényesítőként, tengerészként, sőt még testépítő bajnok is volt. 1956-ban a Lyric Theatre Hammersmith, majd a Her Majesty Theatre színház társulatának tagja lett, filmes pályafutása pedig 1956-ban kezdődött el. Összesen hét filmben játszotta el James Bond karakterét, később pedig dolgozott Alfred Hitchcockkal, majd Steven Spielberggel is.

Pethő Sándor 87 éve alapította a Magyar Nemzet című napilapot

Az 1938-ban indult Magyar Nemzetet 1944-ben betiltották, majd 1945. május 1-jén jelent meg ismét. Fő feladatának a városi értelmiség tájékoztatását tekintette. A lap hasábjain jelentek meg Kassák Lajos, Szekfű Gyula, Szerb Antal, Tersánszky Józsi Jenő írásai, s a klasszikus magyar tárca jelentős alkotásai Ambrus Zoltán és Krúdy Gyula tollából. Érdekes egybeesés, hogy az alapító, Pethő Sándor két évvel később, 1940-ben ezen a napon is hunyt el.
 

65 éve Budapest helyett Rómában kezdődtek meg a nyári olimpiai játékok

Az 1960-as ötkarikás játékok rendezési jogára Budapest is pályázott, azonban az ’56-os forradalom leverése után a vasfüggöny mögött ragadt magyar főváros esélyei jóval kedvezőtlenebbek voltak. A római olimpián 83 ország 5133 sportolója vett részt, a legtöbb aranyérmet pedig a Szovjetunió nyerte, szám szerint 37-et. Az éremtáblázat második helyén az amerikaiak végeztek 32 arannyal.

Opening Ceremony of the Rome Olympic Games
Az olasz főváros, Róma emlékezetes olimpiát rendezett 1960-ban. Fotó: Mirrorpix / GettyImages

36 évvel ezelőtt érte el a Voyager-2 a Neptunuszt 

Az amerikai Voyager-program második űrszondája egyike azoknak az ember által készített eszközöknek, amelyek képesek elhagyni a Naprendszert. Az 1977. augusztus 20-án indult űrszonda volt az első eszköz, ami meglátogatta az Uránuszt, majd a Neptunuszt is. Egészen pontosan 1989. augusztus 25-én. A Voyager–2 volt a NASA egyik legsikeresebb bolygókutató szondája. Több ezer felvételt készített, és több, addig ismeretlen holdat, illetve gyűrűt fedezett fel a megközelített bolygók körül. A Voyager-2 csak a Neptunusz esetében hat új holdat fedezett fel.
 

13 éve hunyt el az első ember, akinek a lábnyoma ma is ott van a Hold felszínén

Az amerikai Neil Armstrong vadászpilótaként harcolt a a koreai háborúban, majd 1962-ben kezdte meg az űrhajóskiképzést, 1969 júliusában pedig az Apollo 11 parancsnokaként ő lett az első ember, aki kísérő égitestünk, a Hold felszínére lépett. Ekkor hangzott el a világszerte ismertté vált mondata: 

Kis lépés ez egy embernek, de hatalmas ugrás az emberiségnek

 Neil Armstrong 2012-ben, 82 éves korában hunyt el.

Neil Armstrong volt az első ember, aki sétálhatott a Hold felszínén. Fotó: Pixabay / Pexels

Az Erzsébet téren vár a világ legkisebb fesztiválja, a Fülkefeszt

A Fülkefeszt helyszíne olyannyira kicsi, hogy konkrétan egy telefonfülkéről van szó, ahová belépve egy egyszemélyes fesztiválélmény várja a látogatót, aki a digitalizációnak köszönhetően igazi fesztiválhangulatba csöppenhet. Aki belép a fülkébe, néhány dal erejéig kiszakadhat a hétköznapokból, és saját minifesztiváljának főszereplőjévé válhat. A belépéshez csupán igényelni kell egy kódot a Magenta Moments alkalmazásban, amit aztán a fülke ajtaján található számlapon kell bepötyögni, és máris kezdetét veheti a saját fesztiválélményük. A Fülkefeszt az Erzsébet téren egészen augusztus 30-ig várja a fesztiválhangulatra vágyókat.
 

Ezen a 3 helyszínen várja a véradókat a Vöröskereszt

  • 7:00–19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113 Budapest, Karolina út 19–21.)
  • 12:00–17:30 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148 Budapest, Örs vezér tere 24.)
  • 13:00–18:00 óra között a XVI. kerületi Polgármesteri Hivatalban (1163 Budapest, Havashalom u. 43.)
     

Több forgalmas tömegközlekedési vonalon is autóbuszos pótlásra kell számítani 

A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint

  • a H5-ös HÉV Szentlélek tér és Batthyány tér közötti szakaszán augusztus 31-ig,
  • az 1-es villamos vonalán a Mester utca/Könyves Kálmán körút és a Közvágóhíd közötti szakaszán augusztus 29-ig,
  • az 56A villamos vonalán a Szent János kórház és Hűvösvölgy között augusztus 31-ig,
  • az 56-os villamos vonalán a Szent János kórház és Hűvösvölgy között augusztus 29-ig,
  • a 61-es villamos vonalán a Szent János Kórház és Budagyöngye közötti szakaszon pedig augusztus 31-ig kell pótlóbusszal utazni.
     

Hamisítatlan nyári napsütés várható

A koponyeg.hu szerint hétfőn sok napsütés várható, amit csak kevés felhő zavar majd. Nem lesz csapadék sem, a felmelegedés pedig 25 és 30 fok közé erősödhet.

 

