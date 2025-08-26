Eleinte senkinek sem tetszett: 70 éve nyílt az első magyar önkiszolgáló bolt – retró fotók

Az első önkiszolgáló bolt Budán nyitott meg, a Bem József utca és a Mártírok útja (ma: Margit körút) sarkán. A II. kerületi üzletet így hirdette a felirat: "Önkiszolgálók boltja". Ez volt az a pillanat, amikor a magyar vásárlási szokások gyökeresen megváltoztak. Persze a kezdet nem volt könnyű, a vevőket meg kellett tanítani, akik először nehezményezték, hogy magukat kell kiszolgálniuk, de aztán hamar megbarátkoztak az új módival, felismerve az előnyeit. A nyugati mintára kialakított üzletek „amerikai típusú boltként” kerültek a köztudatba.

Önkiszolgáló bolt a József Attila lakótelepen, a Lobogó utca - Napfény utca sarkán, 1969-ben

Önkiszolgáló bolt a kezdetekben

A kezdetekben a vásárlók még óvatosan mozogtak a sorok között. A személyes kiszolgálás helyett a szabadság érzése egyszerre volt izgalmas és szokatlan. Az eladók szerepe is átalakult: tanácsadókból inkább árufeltöltőkké és pénztárosokká váltak. A Közért és a Csemege hálózat gyorsan felismerte az új rendszer előnyeit, így a hatvanas évektől kezdve rohamos tempóban terjedtek az önkiszolgáló üzletek az egész országban.

A vásárlás élménye teljesen új alapokra helyeződött. Megjelentek a gurulós kosarak, a rendezett polcrendszerek, az árcímkék és a tágasabb eladótér. Az önkiszolgáló bolt nemcsak kényelmesebbé, hanem modernebbé is tette a mindennapokat – olyan volt, mint egy kis darab Nyugat a szocialista Magyarországon. Ma már teljesen természetesnek tűnik ez a vásárlási forma, de 70 évvel ezelőtt valódi forradalmat jelentett. A most következő képgaléria segítségével visszarepülhetünk abba a korszakba, amikor először érezték a vevők: ők a helyzet urai. A fényképeket a Fortepanról válogattuk.

A galéria az alábbi fotóra kattintva nyílik meg: