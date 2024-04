A zeller 7 pozitív hatása: ezután biztos rendszeresen fogyasztani fogod

Ha valakitől megkérdezik, hogy mi a kedvenc zöldsége és miért, ritkábban kerül elő a zeller neve, mint mondjuk a divatos és egészséges társaié, pedig nincsen szégyenkezni valója ennek a száras növénynek sem. A közismert vízhajtó hatásán felül ugyanis további kevésbé ismert pozitív következménye lehet a rendszeres zellerfogyasztásnak. A Mindmegette gasztroblog összegyűjtött ezek közül hetet.

A zeller egy túlságosan alulértékelt zöldség a pozitív hatásaihoz képest /Fotó: Pexels

A hivatalos nevén szárzeller tele van vitaminokkal, köztük A-, C-, K-, és B vitaminnal is. Ezeken felül azonban kalcium, foszfor, folsav, kálium , magnézium, és több antioxidáns is található ebben a növényben. Ugye, még felsorolni is nehéz, mennyi egészséges hatóanyag található a szárzellerben. De lássuk, hogy ezen felül még mit adhat számunkra, a méltatlanul alulértékelt zöldség:

Támogatja az emésztést

Magas rosttartalma miatt a zellerlé nagyon hasznos, ha emésztési problémákkal küzdünk, mivel segíti az emésztőenzimek termelődését, a tápanyagok felszívódását, csökkenti a puffadást, tehát optimalizálja az emésztőrendszer működését.

Jó hatással van a vérnyomásra

A zellerlé csökkentheti a vérnyomást, ugyanis magas káliumtartalmának köszönhetően segít ellensúlyozni a nátriumot, amely általában magas vérnyomáshoz vezethet. Így, aki rendszeresen fogyaszt zellerlevet, annak kedvezőbbek lesznek az értékei, sőt a stroke és a szívinfarktus kockázatát is csökkentheti.

Vízhajtó hatású

Ez talán a legközismertebb tulajdonsága a szárzellernek, amelynek segítségével serkenthetjük a veseműködést, erősíthetjük a tisztítókúrát, sőt búcsút mondhatunk a dagadt bokáknak és vizenyős végtagoknak is. A szárzellernek alacsony a kalóriatartalma, ellenben magas a víz- és rosttartalma, ezért a diétázók egyik kedvenc csemegéje, hiszen nem hizlal.

Javítja a látást

Akárcsak a sárgarépa, a zeller is gazdag A-vitaminban, melynek kulcsszerepe van szemünk egészségének megőrzésében. A zellerlé fogyasztása segíthet a különféle látás- és szemproblémák megelőzésében.

Erősíti az immunrendszert

Magas vitamintartalma miatt képes felvértezni a szervezetünket a különféle vírusok, bakteriális fertőzések ellen. A zellerlé segíthet serkenteni az egészséges sejtek előállítását és semlegesítheti a káros szabadgyököket.

Védi a bőrünket

A zellerben található C-vitamin és antioxidánsok segítik bőrünket abban, hogy a sejtjei regenerálódjanak, sőt a zeller serkenti a kollagéntermelődést is. Ez utóbbi pedig elengedhetetlen ahhoz, hogy bőrünk sokáig megőrizze fiatalos kinézetét, rugalmasságát.

Csökkenti a stresszt

Az oxidatív stressz a káros szabadgyökök túlzott jelenléte miatt alakulhat ki, ez pedig különféle betegségekhez vezethet. A zellerlé ez ellen is jó, ugyanis segít felvenni a harcot a stressz ellen, a benne található antioxidánsok pedig semlegesíthetik a szabadgyököket.

Hogyan készítsd el?

A szárzellert ehetjük nyersen elrágcsálva, akár a reggeli vagy a vacsora mellé, keverhetjük felkarikázva salátába vagy főzhetjük levesbe, de akár mártogatósként is tökéletes. A szárzeller már régóta az olasz konyha egyik fontos alapanyaga, ugyanis az eredeti bolognai ragu egyik meghatározó eleme. Ha azonban nem szeretnénk elrágcsálni, mert zavarnak minket a "szálai", akkor készítsünk belőle zöldséglevet vagy turmixot!