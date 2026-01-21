RETRO RÁDIÓ

Elárulta a szakértő: ezzel az alvástrükkel 5 perc alatt vissza lehet aludni

Ideje búcsút inteni az álmatlan éjszakáknak. Egy idegtudós felfedte azt a trükköt, amivel percek alatt el lehet aludni.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.21. 22:00
alvás légzésgyakorlat trükk

Sokakat gyötörnek nap mint nap az álmatlan éjszakák, de most egy idegtudós leleplezte azt az egy alvástrükköt, amivel pillanatok alatt vissza lehet aludni.

5 perces alvástrükköt leplezett le a tudós.
5 perces alvástrükköt leplezett le a tudós.  (Képünk illusztráció) Fotó: Forrás: Pexels

Vége az alvás nélküli éjszakáknak

Amikor alvásról van szó, a legtöbben abban reménykednek, hogy kipihenten és energikusan ébrednek, de sajnos ez nem mindig így van. Gyakran előfordul, hogy talán a rossz alvási szokások, a stressz vagy akár a helytelen étkezés miatt az ember az éjszaka közepén felébred. Ilyenkor pedig elkezd idegeskedni azon, mennyi ideje maradt még aludni, mielőtt ténylegesen fel kell kelnie.

A rémálomnak szerencsére Andrew Huberman idegtudós véget vetett, ugyanis leleplezett egy apró alvástrükköt, amelyre ő maga is esküszik. Amikor tavaly Bill Maher műsorában vendégeskedett, elmondta, hogy a módszer rendkívül egyszerű, és akár öt percen belül visszaaltathat.

Most végre kezdjük elfogadni azt a tényt, hogy az elme és a test összekapcsolódik, hát persze. Erről már évezredek óta tudunk.

- magyarázta a beszélgetés során a szakértő.

Klinikai kutatásokat is publikáltam ezekről a dolgokról, például a légzés élettanáról, valamint arról, hogyan játszik szerepet a stressz és a stresszoldás folyamatában. Ha tehát éjszaka felébredsz, és nehezen alszol vissza, próbálj meg hosszú, elnyújtott kilégzéseket végezni.

A szakértő hozzátette hogy bármilyen furcsán is hangzik a trükknek van élettani alapja. Azonban azt is elismerte, hogy nem fog mindenkinél garantáltan működni a légzési gyakorlat, de mindenképp érdemes adni neki egy esélyt.

Tartsd csukva a szemed, és a szemhéjad mögött mozgasd a szemed jobbra-balra, oda-vissza. Közben végezz hosszú kilégzéseket. Nem ígérem biztosra, de hajlandó vagyok akár egy kisujjban fogadni rá, hogy nagyjából öt percen belül újra elalszol.

- mondta Huberman.

Az idegtudós hozzátette, hogy ebben az egészben nincsen semmi misztikus, puszta tudományról van szó. Elmondta, hogy a szemmozgás, a légzés és az, ahogyan a világot érzékeled az egyik legfontosabb módja annak, hogy szabályozd a stressz-szintedet.

A közösségi médiában sokan jelezték, hogy ki fogják próbálni a módszert, néhányan pedig már visszajelzést is adtak az eredményekről, miszerint pillanatok alatt elaludtak - írta a Unilad.

 

