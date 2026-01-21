Elárulta a szakértő: ezzel az alvástrükkel 5 perc alatt vissza lehet aludni
Ideje búcsút inteni az álmatlan éjszakáknak. Egy idegtudós felfedte azt a trükköt, amivel percek alatt el lehet aludni.
Sokakat gyötörnek nap mint nap az álmatlan éjszakák, de most egy idegtudós leleplezte azt az egy alvástrükköt, amivel pillanatok alatt vissza lehet aludni.
Vége az alvás nélküli éjszakáknak
Amikor alvásról van szó, a legtöbben abban reménykednek, hogy kipihenten és energikusan ébrednek, de sajnos ez nem mindig így van. Gyakran előfordul, hogy talán a rossz alvási szokások, a stressz vagy akár a helytelen étkezés miatt az ember az éjszaka közepén felébred. Ilyenkor pedig elkezd idegeskedni azon, mennyi ideje maradt még aludni, mielőtt ténylegesen fel kell kelnie.
A rémálomnak szerencsére Andrew Huberman idegtudós véget vetett, ugyanis leleplezett egy apró alvástrükköt, amelyre ő maga is esküszik. Amikor tavaly Bill Maher műsorában vendégeskedett, elmondta, hogy a módszer rendkívül egyszerű, és akár öt percen belül visszaaltathat.
Most végre kezdjük elfogadni azt a tényt, hogy az elme és a test összekapcsolódik, hát persze. Erről már évezredek óta tudunk.
- magyarázta a beszélgetés során a szakértő.
Klinikai kutatásokat is publikáltam ezekről a dolgokról, például a légzés élettanáról, valamint arról, hogyan játszik szerepet a stressz és a stresszoldás folyamatában. Ha tehát éjszaka felébredsz, és nehezen alszol vissza, próbálj meg hosszú, elnyújtott kilégzéseket végezni.
A szakértő hozzátette hogy bármilyen furcsán is hangzik a trükknek van élettani alapja. Azonban azt is elismerte, hogy nem fog mindenkinél garantáltan működni a légzési gyakorlat, de mindenképp érdemes adni neki egy esélyt.
Tartsd csukva a szemed, és a szemhéjad mögött mozgasd a szemed jobbra-balra, oda-vissza. Közben végezz hosszú kilégzéseket. Nem ígérem biztosra, de hajlandó vagyok akár egy kisujjban fogadni rá, hogy nagyjából öt percen belül újra elalszol.
- mondta Huberman.
Az idegtudós hozzátette, hogy ebben az egészben nincsen semmi misztikus, puszta tudományról van szó. Elmondta, hogy a szemmozgás, a légzés és az, ahogyan a világot érzékeled az egyik legfontosabb módja annak, hogy szabályozd a stressz-szintedet.
A közösségi médiában sokan jelezték, hogy ki fogják próbálni a módszert, néhányan pedig már visszajelzést is adtak az eredményekről, miszerint pillanatok alatt elaludtak - írta a Unilad.
