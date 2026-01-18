Miért január a szakítás hónapja? Egy szakértő elárulta a választ

Egy szakítás sosem egyszerű, pláne ha az az év elején történik. Valamiért a január az a hónap, amikor a párok a szakítás mellett döntenek. De hogy mi ennek az oka? Egy szakértő felfedi a januári különválások egyik legfőbb okát.

A szakítás sosem egyszer, pláne ha azzal kezdődik az új év

Fotó: Unsplash.com

Szakítás hónapja a január

Egy párkapcsolati szakértő elmagyarázta, miért különösen veszélyes időszak a január a szakítások szempontjából. Természetesen egy kapcsolat az év bármelyik szakában véget érhet, de úgy tűnik, hogy januárban valamiért az emberek jobban külön akarnak válni.

Ha őszinték akarunk lenni, január nem a legkönnyebb hónap. Hideg, sötét és hosszú, ráadásul már nincs meg a karácsony és az újév melegsége és ünnepi hangulata, ami átsegít minket a téli estéken. És valljuk be, a karácsony után visszatérni a munkába egy nagy halom feladattal, amit magunknak hagytunk az ünnepek után, szintén nem túl vidám dolog.

Bethany Burgoyne, a Vivastreet szex- és párkapcsolat-szakértője egy másik fontos tényezőről is beszélt, amely szintén megterhelő lehet a párok számára ebben az évszakban. Ez a pénz, amely gyakran problémát jelent a kapcsolatokban, de az év első hónapjában a többi tényezővel együtt az embereket még inkább feszültebbé teheti.

Január a tökéletes vihar a kapcsolati stressz számára, és sajnos a pénz gyakran válik a hajót megingató fordulóponttá. Az ünnepi időszak után érzelmileg és anyagilag is kimerültek lehetünk – ott van a téli depresszió, a karácsony utáni bűntudat, a túlköltekezés utáni másnaposság, és gyakran az az érzés, hogy Istenem, nem akarom megnézni a bankszámlámat!

– mondta Burgoyne.

Hozzátette, hogy a pénzügyekkel kapcsolatos bonyolult érzésekkel (plusz egy egészséges adag szezonális depresszióval) tudat alatt átvihetjük ezt a feszültséget a hozzánk legközelebb álló személyre, és nagyon gyakran ez a partnerünk. Azt is megemlítette, hogy a pénz különösen érzékeny téma, mert a biztonság, az érték és az ellenőrzés iránti legmélyebb félelmeinket érinti.

Ha az egyik partner lazábban áll a kiadásokhoz, a másik pedig inkább a biztonságra törekszik, akkor az embernek az az érzése támadhat, hogy nem csak véleménykülönbségről van szó, hanem alapvető összeférhetetlenségről. Idővel ez haragot, érzelmi elzárkózást és azt az érzést kelti, hogy „már nem vagyunk egy hullámhosszon”, ezért is éri el oly sok pár a töréspontot januárban.