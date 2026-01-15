Vége: hivatalosan is elvált a Házasság első látásra párja, így ünnepel az exférj
Horváth Ricsi számára nem opció a felmelegített káposzta. A Házasság első látásra szereplője hivatalosan is elvált, és gondolni sem akar többé az exnejére.
A Házasság első látásra 3. évadának párjai közül mára egyik sincs együtt, sőt, többen már hivatalosan el is váltak. Legutóbb Horváth Ricsi és Vas Réka kapcsolata ért véget hivatalosan, az exférj pedig stílusosan ünnepelte meg a válást.
„Amit én lezárok, annak vége, nálam egy esély van”
Házasság első látásra Ricsije az évad végén, a végső döntéskor igent mondott a szempilla-stylistnak a folytatásra, míg Réka inkább válni akart. Az akkor még Ausztriában dolgozó Ricsi elfogadta a szakítást, sőt, vallja, hogy nála csak egy esély van: aki azt eljátssza, azzal örökre végzett.
Tegnap voltunk a bíróságon. Megvolt a tárgyalás: hivatalos a válás
– mesélte a Metropolnak Ricsi, kicsit sem szomorúan.
„Sosem gondoltam volna, nem szerettem volna elvált férfi lenni, de hát ezt hozta az élet” – nyugodott bele Ricsi, majd határozottan leszögezte:
„Békés volt a válás, de számomra végleges. Nincs haragoskodás, de szerencsére nem kell már tartani a kapcsolatot. Amikor az exfeleségem nemet mondott, ott bennem is lezárult ez a történet. És amit én lezárok, annak vége, nálam egy esély van. Utána már a feje tetejére is állhat, nem foglalkozom vele!” – mondta Ricsi, akit arról is megkérdeztünk, mit tett a karikagyűrűjével.
Két gyűrű is odalett a Házasság első látásra adásaiban
„Régóta nem hordtam, nincs is meg. Az elsőt a műsor elején elhagytam, és ezt a másodikat szerintem a végső döntés után a kastélyban felejtettem. Fogalmam sincs, hogy hol lehet, nem is érdekel” – vonta meg a vállát, majd gyorsan hozzá is tette: már csak azért sem izgatja az előző kapcsolata, mert azóta új kedvese van, akivel tökéletes rózsaszín ködben úszva élik a napjaikat.
Horváth Ricsi új párja oldalán Olaszországban ünnepel
„Brigit imádom-szeretem, nagyon jó vele. Már együtt is élünk, és minden adott, hogy komolyabb szintekre lépjünk, de csak később. Nagyon rossz, amikor külön kell töltenünk egy kis időt. A válást alaposan megünnepeljük. Neki abszolút meglepetés volt, hogy leszerveztem egy olaszországi utat. A szerdán letudtam a bíróságot, csütörtök reggel pedig már indult is a gépünk. Koccintottunk egyet pezsgővel, vagyis Brigi aperollal, mert azt szereti” – mosolygott a hősszerelmes.
S hogy tervben van-e egy második házasság?
„Hú! Addig még sok víznek le kell folynia a Dunán. Nincs bezárva ez a kapu, de még nem tartunk ott. Azt viszont elmondhatom, hogy sok mindent köszönhetek a műsor pszichológusainak. Ez most teljesen más párkapcsolat, mint az előzők. Nyíltan, őszintén tudunk beszélgetni, sértődés nélkül. Két felnőtt van ebben a kapcsolatban. Tanácsolom mindenkinek, hogy legalább egyszer menjenek egy pszichológushoz. Ne csak akkor, ha probléma van: tényleg mindenkivel csodát tud tenni. A férfiakat is bátorítom erre. Nekem nagyon sokat segített. Emiatt nagyon hálás vagyok, hogy részt vehettem a műsorban. Ráadásul sokan megismertek és megszerettek, az utcán is mindenki kedvesen jön oda hozzám.”
