Vége: hivatalosan is elvált a Házasság első látásra párja, így ünnepel az exférj

A Házasság első látásra 3. évadának párjai közül mára egyik sincs együtt, sőt, többen már hivatalosan el is váltak. Legutóbb Horváth Ricsi és Vas Réka kapcsolata ért véget hivatalosan, az exférj pedig stílusosan ünnepelte meg a válást.

A Házasság első látásra Ricsije hivatalosan is exférj lett (Fotó: TV2)

„Amit én lezárok, annak vége, nálam egy esély van”

Házasság első látásra Ricsije az évad végén, a végső döntéskor igent mondott a szempilla-stylistnak a folytatásra, míg Réka inkább válni akart. Az akkor még Ausztriában dolgozó Ricsi elfogadta a szakítást, sőt, vallja, hogy nála csak egy esély van: aki azt eljátssza, azzal örökre végzett.

Tegnap voltunk a bíróságon. Megvolt a tárgyalás: hivatalos a válás

– mesélte a Metropolnak Ricsi, kicsit sem szomorúan.

„Sosem gondoltam volna, nem szerettem volna elvált férfi lenni, de hát ezt hozta az élet” – nyugodott bele Ricsi, majd határozottan leszögezte:

„Békés volt a válás, de számomra végleges. Nincs haragoskodás, de szerencsére nem kell már tartani a kapcsolatot. Amikor az exfeleségem nemet mondott, ott bennem is lezárult ez a történet. És amit én lezárok, annak vége, nálam egy esély van. Utána már a feje tetejére is állhat, nem foglalkozom vele!” – mondta Ricsi, akit arról is megkérdeztünk, mit tett a karikagyűrűjével.

Két gyűrű is odalett a Házasság első látásra adásaiban

„Régóta nem hordtam, nincs is meg. Az elsőt a műsor elején elhagytam, és ezt a másodikat szerintem a végső döntés után a kastélyban felejtettem. Fogalmam sincs, hogy hol lehet, nem is érdekel” – vonta meg a vállát, majd gyorsan hozzá is tette: már csak azért sem izgatja az előző kapcsolata, mert azóta új kedvese van, akivel tökéletes rózsaszín ködben úszva élik a napjaikat.

Horváth Ricsi új párja oldalán Olaszországban ünnepel

„Brigit imádom-szeretem, nagyon jó vele. Már együtt is élünk, és minden adott, hogy komolyabb szintekre lépjünk, de csak később. Nagyon rossz, amikor külön kell töltenünk egy kis időt. A válást alaposan megünnepeljük. Neki abszolút meglepetés volt, hogy leszerveztem egy olaszországi utat. A szerdán letudtam a bíróságot, csütörtök reggel pedig már indult is a gépünk. Koccintottunk egyet pezsgővel, vagyis Brigi aperollal, mert azt szereti” – mosolygott a hősszerelmes.