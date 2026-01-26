RETRO RÁDIÓ

„Elkezdett vibrálni a villanykörte” – egy autista gyermeket nevelő család debreceni otthonát emésztette fel a tűz

Szörnyű csapást érte a debreceni családot. A 16 éves, autista Dominikot a szülei menekítették ki a házból. A tűz teljesen felemésztette a család otthonát.

Szerző: KN
Létrehozva: 2026.01.26. 20:02
leégett ház család autista gyerek

Percek alatt vált a tűz martalékává egy debreceni család otthona. A lángok január közepén, éjszaka csaptak fel Debrecen külterületén, a Biczó István-kertben. Elektromos tűz keletkezett; a biztosítéktábla szikrázni kezdett, majd kigyulladt. Kállai Zsolt és párja, Nyárádi Gina azonnal a 16 éves autista fiukat, Dominikot mentette ki a lángok közül. Minden személyes tárgyuk, még az irataik is bennégtek. Nem maradt semmijük, de a tűzben szerencsére senki sem sérült meg. A ház porig égett, lakhatatlanná vált. A családnak nem volt hová mennie, de szerencsére ki tudtak venni egy albérletet.

A debreceni család otthona a tűz martalékává vált
A debreceni család otthona tűz martalékává vált Fotó: Beküldött 

A tűz pillanatok alatt felemésztette a debreceni család otthonát 

„Éppen ételt készítettünk a konyhában, amikor elkezdett vibrálni a villanykörte, majd kigyulladt a mögötte lévő biztosítéktábla” – emlékezett vissza a Metropolnak az anyuka. A szülők nem is gondolkodtak, csak rohantak a fiukhoz, akit épségben sikerült kimenekíteniük az udvarra. Az autizmussal diagnosztizált Dominik a körülményekhez képest jól van.

Elég jól viseli a változást, de nyilván ez most őt is megviselte. Oda lett a kis megszokott magánszférája, a szobája, a dolgai. Most mindent újra kell neki vásárolnom, ráadásul szinte ugyanazokat, mert ő ragaszkodik a dolgaihoz.

Mindenük odalett a tűzben Fotó: Beküldött 

A házukban nem maradhattak, hirtelen nem volt hova menniük, de szerencsére sikerült kivenniük egy albérletet Debrecenben, ahonnan a szülők be tudnak járni dolgozni.

Hogy hogyan tovább, ezen még igazából nem is nagyon agyaltunk, mert a lakhatásunk megoldása volt a legfontosabb. Nagyon korlátozottak  jelenleg a lehetőségeink, lehetetlen, hogy egy új házat fel tudjunk építeni. Most nagyon örülünk, hogy az albérletet ki tudtuk fizetni

– mondta az autista fiú anyukája.  A házon egyébként nem volt biztosítás, így önerőből nem tudják újjáépíteni. A család minden segítséget szívesen fogad.

IDE kattintva megtudhatod, hogyan segíthetsz a családnak.

 

 

