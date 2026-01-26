Orvosok figyelmeztetnek: kórházba került egy férfi a D-vitamin miatt

Kórházba került egy férfi, aki naponta több mint 20, vény nélkül kapható étrend-kiegészítőt szedett, amelyek összesen az ajánlott mennyiség több mint nyolcvanszorosát tartalmazták. A férfi napi 50 000 mikrogramm D-vitamint vitt be, miközben az ajánlott napi adag mindössze 600 mikrogramm. A vitaminkoktél emellett túl sok B9-vitamint és ómega-3-at is tartalmazott, más vitaminokkal, ásványi anyagokkal, tápanyagokkal és probiotikumokkal együtt.

Súlyos egészségügyi problémákkal is összefüggésbe hozható a D-vitamin túladagolása Fotó: Freepik

Bár a tünetek megjelenése után abbahagyta a készítmények szedését, az állapota nem javult. Az orvosa által elrendelt vérvizsgálat kimutatta, hogy a szervezetében a szükségesnél hétszer magasabb volt a D-vitamin szintje. Emellett a kalciumszintje is kórosan magas volt, a magnéziumszintje pedig enyhén emelkedett.

A veséi nem működtek megfelelően, de a vizsgálatok daganatos betegséget nem mutattak ki. A férfi nyolc napot töltött kórházban, ahol infúziókkal próbálták kiüríteni a szervezetéből a bevitt anyagokat.

A kutatók szerint világszerte növekvő tendencia figyelhető meg a hipervitaminózis, amelyet a vérben megemelkedett D3-vitamin-szint jellemez. A tünetek akár több hétig is fennállhatnak. A szakemberek hozzátették: a tünetek rendkívül változatosak lehetnek. Ide tartozhat:

az álmosság,

zavartság,

apátia,

pszichózis,

depresszió,

kábultság,

kóma,

étvágytalanság,

mellkasi fájdalom,

hányás,

székrekedés,

gyomorfekély,

hasnyálmirigy-gyulladás,

magas vérnyomás,

szívritmuszavar,

és különböző vesekárosodások.

Egyes betegeknél gyulladásos szembetegség, ízületi merevség, hallásromlás és süketség is előfordult. A kutatók hangsúlyozták: bár az állapot viszonylag ritka, fontos tudni, hogy a D-vitamint is lehet túladagolni.

„Ez az eset is rávilágít arra, hogy azok az étrend-kiegészítők, amelyeket általában biztonságosnak tartanak, mérgezővé válhatnak, ha túl nagy mennyiségben vagy nem megfelelő kombinációban alkalmazzák őket” – írták a Mirror cikkében.

A megállapításokat a BMJ Case Reports című orvosi szaklapban tették közzé.