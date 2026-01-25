Sürgős figyelmeztetést kapott több millió G-mail-felhasználó: hatalmas a baj

A G-mail-felhasználókat figyelmeztették egy adatszivárgásra, mivel több tízmillió online bejelentkezési adat vált nyilvánossá.

Fontos figyelmeztetést kaptak a Gmail-felhasználók – Fotó: Unsplash.com

A lopott adatok legnagyobb része állítólag a G-mail-től származik, körülbelül 48 millió fiókot érintve, majd a Facebook következik 17 millióval. A Daily Mail szerint akár 6,5 millió Instagram-fiók is érintett lehet, valamint 4 millió Yahoo Mail-fiók, 3,4 millió Netflix-fiók és 1,5 millió Outlook-fiók.

Az egyéb feltört fiókok között állítólag szerepel az iCloud, az .edu e-mailek, a TikTok, az OnlyFans és a Binance is. A felhasználókat arra kérték, hogy ellenőrizzék fiókjaikat, és minél hamarabb változtassák meg jelszavaikat. A kiberbiztonsági kutató Jeremiah Fowler fedezte fel a biztonsági rést, és feltárta a 149 millió kompromittált fiókot tartalmazó adatbázist.

Több ezer fájl tartalmazott e-maileket, felhasználóneveket, jelszavakat és a fiókokba való bejelentkezéshez vagy azok engedélyezéséhez szükséges URL-eket. A nyilvánosságra hozott adatok között szerepeltek a világ minden tájáról származó ügyféltől gyűjtött felhasználónevek és jelszavak, amelyek széles körű, gyakran használt online szolgáltatásokat és szinte minden elképzelhető fióktípust lefedtek

– mondta a szakértő.

Fowler azt tanácsolta, hogy aki gyanítja, hogy készüléke rosszindulatú szoftverrel fertőzött, azonnal tegyen lépéseket: frissítse operációs rendszerét, telepítsen vagy frissítse a biztonsági szoftvert, és ellenőrizze, hogy nincs-e gyanús tevékenység. Azt is javasolta a felhasználóknak, hogy ellenőrizzék az alkalmazások engedélyeit, beállításait és a telepített programokat, és csak hivatalos alkalmazásáruházakból töltsenek le applikációkat vagy más egyéb kiterjesztéseket.

A felhasználókat arra kérték, hogy látogassanak el a Have I Been Pwned weboldalra, és írják be e-mail-címüket a keresősávba. A weboldal ugyanis megmutatja, hogy az elmúlt tíz évben történt-e bármilyen adatvédelmi incidens az e-mail-címeddel kapcsolatban – írja a The Sun.