Országos kampánytéma lett a bulinegyed – Fazekas Csilla is harcba szállna az Airbnb és az éjszakai káosz ellen

Zaj, drog, randalírozás, parkolóhelyek hiánya és bulituristák tömege a hetedik kerület, pontosabban belső-Erzsébetváros legnagyobb problémája. A bulinegyedben hiába kértek éjféli zárórát, a kerület vezetése nem lépett.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.26. 17:15
Budapest Erzsébetváros választás kampány bulinegyed

A bulinegyed a VII. kerület belső része, amely régóta nem a nyugalom szigete. Az ott élők szerint a mindennapokat mára szinte elviselhetetlenné tette a közterületi zaj, a közterületi alkoholfogyasztás, a közlekedési káosz és a parkolóhelyek hiánya.

bulinegyed
A bulinegyed ellehetleníti az ottlakók életét Fotó: Balogh Zoltán

A lakók éveken át próbáltak párbeszédet kezdeményezni a kerület vezetésével. Egyik legfontosabb kérésük az éjféli záróra bevezetése volt, ám Niedermüller Péter polgármester és csapata ezt nem támogatta.

A helyzet annyira elmérgesedett, hogy a kerület zsidó vallási vezetői, rabbik polgárőrség létrehozásába kezdtek, hogy megpróbálják védeni a közösséget és a környéken élőket. Felmerült egy egészen drasztikus gondolat is: egyes vélemények szerint az egykori zsidónegyednek ki kellene válnia a VII. kerületből, mert a jelenlegi állapot tarthatatlan.

A problémát tovább súlyosbítják az Airbnb-lakások és a buliturizmus: sok társasház gyakorlatilag mini szállodává vált, ahol a vendégek jönnek-mennek, gyakran hajnalig tartó zajjal és balhékkal. 

A kérdés mára túlnőtt a kerületi szinten. A bulinegyed is abba az országgyűlési választókerületbe tartozik, ahol 2026-ban komoly politikai verseny várható. Az I. kerület alpolgármestere, Fazekas Csilla szerint a probléma nem pusztán lakáspolitikai kérdés, hanem élhetőségi ügy, amely alapvetően határozza meg több ezer ember mindennapjait.

Az  I. kerület alpolgármestere a Fidesz országgyűlési képviselőjelöltje is, aki egy Facebook-videóban világossá tette:

  • párbeszédet kezdeményezne a környező kerületek vezetőivel
  • egységes szabályozást szeretne a bulinegyedre
  • a döntések során az ott élők érdekeit helyezné előtérbe

Fazekas Csilla többször is foglalkozott már a bulinegyed problémáival, korábban a rabbikkal közösen terepszemlén is részt vett, és személyesen tapasztalta meg a környék állapotát. A téma tehát nem új számára, most viszont már országos politikai szinten is napirendre került, mivel ő indul a Fidesz színeiben a budapesti első választókerületben.

A bulinegyed ügye ma már nemcsak egy városrész belső konfliktusa

Több ezer ott élő mindennapjait befolyásolja, és egyre inkább meghatározó kampánytémává válik.

A kérdés most már nem az, hogy probléma van-e hanem az, hogy  ha a kerület vezetése nem csinál semmit, akkor az országgyűlési választás után az újonnan megválasztott képviselő mit tud tenni, illetve mennyire függ ez attól, hogy kit választanak meg. 

 

