Hatalmas csattanás Kőbányán, tűzoltó és mentő a helyszínen

A Katasztrófavédelem elsőként arról számolt be, hogy égett egy épület a XIV. kerületben. Tűz keletkezett egy körülbelül harminc négyzetméter alapterületű épületben, Budapest XIII. és XIV. kerületének határán, a Tatai utcában, a Káka utcánál. Mintegy három-négy négyzetméteren égett a tetőszerkezet. A fővárosi hivatásos tűzoltók két vízsugárral megakadályozták a tűz továbbterjedését, eloltották a lángokat, majd megkezdték az utómunkálatokat. A rajok senkit sem találtak az épületben. Kőbányán közúti baleset történt.

Csattant két kocsi Kőbányán / Fotó: Mehes Daniel / Shutterstock

Összeütközött két autó Kőbányán

Karambolozott két személygépkocsi Budapest X. kerületében, a Gyömrői úton, az Örmény és az Alkér utca között. A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket, amelyek akadályozzák a forgalmat. A helyszínen vannak a mentők is. Az érintett útszakaszon mindkét irányban lezártak egy-egy sávot.



