RETRO RÁDIÓ

Hatalmas csattanás Kőbányán, tűzoltó és mentő a helyszínen

Nem sok különbséggel két szerencsétlenség is történt Budapesten. Kőbányán baleset történt.

Megosztás
Szerző: K. C.
Létrehozva: 2026.01.21. 12:40
Módosítva: 2026.01.21. 12:40
baleset történt kőbányán mentő katasztrófavédelem

A Katasztrófavédelem elsőként arról számolt be, hogy égett egy épület a XIV. kerületben. Tűz keletkezett egy körülbelül harminc négyzetméter alapterületű épületben, Budapest XIII. és XIV. kerületének határán, a Tatai utcában, a Káka utcánál. Mintegy három-négy négyzetméteren égett a tetőszerkezet. A fővárosi hivatásos tűzoltók két vízsugárral megakadályozták a tűz továbbterjedését, eloltották a lángokat, majd megkezdték az utómunkálatokat. A rajok senkit sem találtak az épületben. Kőbányán közúti baleset történt. 

Kőbányán
Csattant két kocsi Kőbányán / Fotó: Mehes Daniel /  Shutterstock

Összeütközött két autó Kőbányán

Karambolozott két személygépkocsi Budapest X. kerületében, a Gyömrői úton, az Örmény és az Alkér utca között. A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket, amelyek akadályozzák a forgalmat. A helyszínen vannak a mentők is. Az érintett útszakaszon mindkét irányban lezártak egy-egy sávot.


 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu