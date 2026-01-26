5 csillagjegy számára most támogató energiák dolgoznak
A napi horoszkóp szerint öt jegy különösen kedvező energiákra, nyugodtabb ritmusra és pozitív belső megélésekre számíthat.
2026. január 26.-án érezhető energetikai fordulat indul el a napi horoszkóp szerint. A Neptunusz jegyváltása és a Bika Hold hatása több csillagjegynél is érezhető lelki és hangulati változásokat hoz.
Kos
A Neptunusz ma jegyet vált, és ezt az energetikai változást ön is megérezheti. Baráti beszélgetések, empátia és megértés hozhatják a legtöbb örömöt. Ne akarjon irányítani, inkább legyen jelen a pillanatban. Egy jó szó vagy egy nevetés most sokkal többet adhat, mint elsőre gondolná.
Bika
Végre igazán jól érzi magát a bőrében, mert a Hold az ön jegyében jár, és lendületet, társasági kedvet, valamint sziporkázó gondolatokat hoz. Ne zárkózzon el senkitől, mert egy találkozás vagy beszélgetés ma igazi ajándék lehet. A Neptunusz jegyváltásának feszültségét ugyanakkor ön is érzékelheti.
Ikrek
Hétfőn meglepő módon egy teljesen kötetlen beszélgetés vezethet el egy komoly döntéshez. Előfordulhat ugyanakkor, hogy valaki belerángatja egy feszült helyzetbe. A Hold segít egy lépést hátralépni, és más szemszögből ránézni a történésekre.
Rák
Igazán jól alakul a nap, hiszen a Hold a nyugodt Bika jegyében jár, és a Vízöntőben lévő bolygók is támogatják. Olvasás, beszélgetés, új impulzusok most különösen feltöltik. Az intuíciója is élesebb, szinte pontosan érzi, mire van szüksége.
Oroszlán
Ma valami mélyebb folyamat indulhat el önben – nem drámai módon, inkább finoman, a háttérben. Egy beszélgetés felkavarhatja az állóvizet, de nem érdemes megijednie tőle. A Neptunusz jegyváltása segít megérteni azt, amit eddig inkább csak érzett.
Szűz
Most valóban képes mélyen kapcsolódni, nem csupán a felszínen. A Merkúr a Vízöntőben segít kimondani, amit gondol, a Neptunusz pedig felszínre hozza a belső érzéseit. Ha van valaki, akivel régóta szeretne őszintén beszélgetni, ma itt az ideje.
Mérleg
Jó hír: ez a nap kifejezetten szerencsés lehet az ön számára. Képzelet, intuíció és inspiráció – a Vízöntőben járó bolygók új szintre emelik a kreativitását. Írjon, beszéljen, alkosson, vagy egyszerűen nevessen sokat valakivel, aki igazán érti önt.
Skorpió
Kifejezetten jó napra számíthat, a Neptunusz energiája különösen kedvez önnek. Az intuíciója erős, a megérzései tiszták, miközben egyfajta könnyedség is jelen van. Családi beszélgetések, emlékek és belső tisztulás most jól megférnek egymás mellett.
Nyilas
Hétfőn ne gondolkodjon túl sokat, inkább hagyja, hogy az intuíciója mutassa az irányt. A Bika Hold nyugodtabb tempót jelez, a Neptunusz jegyváltása pedig erős ráérzéseket hozhat. Hallgasson ezekre a belső jelzésekre.
Bak
Ma egy hír vagy információ különösen felkeltheti a figyelmét, és olyan gondolatokat, sőt cselekedeteket indíthat el önben, amelyek még saját magát is meglepik. Előfordulhat, hogy egy ügy mellé áll, vagy egy új téma iránt kezd el lelkesedni.
Vízöntő
Nem baj, ha ma kissé a figyelem középpontjába kerül. A kisugárzása erősen felerősödik, és kifejezetten jó most az ön társaságában lenni. A Vízöntő jegyében járó bolygók kedvező, nyerő helyzetbe hozzák.
Halak
Ez egy különös, szinte mágikus hétfő lehet. Érdemes figyelnie a megérzéseire, mert a Neptunusz felerősíti a belső hangját. A pihenés, a meditáció vagy bármilyen alkotó tevékenység most kifejezetten gyógyító hatású lehet.
