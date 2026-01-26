5 csillagjegy számára most támogató energiák dolgoznak

2026. január 26.-án érezhető energetikai fordulat indul el a napi horoszkóp szerint. A Neptunusz jegyváltása és a Bika Hold hatása több csillagjegynél is érezhető lelki és hangulati változásokat hoz.

Napi horoszkóp elemzés Fotó: Freepik

Napi horoszkóp

Kos

A Neptunusz ma jegyet vált, és ezt az energetikai változást ön is megérezheti. Baráti beszélgetések, empátia és megértés hozhatják a legtöbb örömöt. Ne akarjon irányítani, inkább legyen jelen a pillanatban. Egy jó szó vagy egy nevetés most sokkal többet adhat, mint elsőre gondolná.

Bika

Végre igazán jól érzi magát a bőrében, mert a Hold az ön jegyében jár, és lendületet, társasági kedvet, valamint sziporkázó gondolatokat hoz. Ne zárkózzon el senkitől, mert egy találkozás vagy beszélgetés ma igazi ajándék lehet. A Neptunusz jegyváltásának feszültségét ugyanakkor ön is érzékelheti.

Ikrek

Hétfőn meglepő módon egy teljesen kötetlen beszélgetés vezethet el egy komoly döntéshez. Előfordulhat ugyanakkor, hogy valaki belerángatja egy feszült helyzetbe. A Hold segít egy lépést hátralépni, és más szemszögből ránézni a történésekre.

Rák

Igazán jól alakul a nap, hiszen a Hold a nyugodt Bika jegyében jár, és a Vízöntőben lévő bolygók is támogatják. Olvasás, beszélgetés, új impulzusok most különösen feltöltik. Az intuíciója is élesebb, szinte pontosan érzi, mire van szüksége.

Oroszlán

Ma valami mélyebb folyamat indulhat el önben – nem drámai módon, inkább finoman, a háttérben. Egy beszélgetés felkavarhatja az állóvizet, de nem érdemes megijednie tőle. A Neptunusz jegyváltása segít megérteni azt, amit eddig inkább csak érzett.

Szűz

Most valóban képes mélyen kapcsolódni, nem csupán a felszínen. A Merkúr a Vízöntőben segít kimondani, amit gondol, a Neptunusz pedig felszínre hozza a belső érzéseit. Ha van valaki, akivel régóta szeretne őszintén beszélgetni, ma itt az ideje.

Mérleg

Jó hír: ez a nap kifejezetten szerencsés lehet az ön számára. Képzelet, intuíció és inspiráció – a Vízöntőben járó bolygók új szintre emelik a kreativitását. Írjon, beszéljen, alkosson, vagy egyszerűen nevessen sokat valakivel, aki igazán érti önt.