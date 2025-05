A Testla újabb húzása: Robotaxik lepik el az utakat hamarosan

Eddig kizárólag a fantasztikus filmek képi világához tartoztak azok a személyszállító járművek, amelyekben sofőr helyett egy üres, kormány nélküli sofőrülés, vagy egy robot szerű sofőr fogadta az utast, aki csak bemondta a címet, majd hátradőlt és már úton is volt a megadott cél felé. Gondoljunk csak a klasszikus, Arnold Schwarzenegger főszereplésével készült Total Recall c. filmre, ahol Arnie is egy ilyen robotizált taxiba pattant be, mikor az üldözői elől menekült. A dolog pikantériája, hogy abban a filmben központi szerepet játszott a Mars bolygó, ahová Elon Musk is szeretne mihamarabb eljutni. Az az Elon Musk, akinek a nevéhez fűződik a robotaxik júniusi üzembe állítása.

Szélsebesen száguld felénk a robotaxik korszaka: a tengerentúlon a Tesla már júniusban üzembe állítja a sofőr nélküli taxikat. Fotó: Joshua Woroniecki / Pexels (illusztráció)

Gyorsan ellepik Amerikát a robotaxik

A Tesla-vezér – aki egyben a világ leggazdagabb embere is – a CNBC-nek adott interjúban jelentette be a minap, hogy cége még júniusban elindítja robotaxi szolgáltatását a texasi Austinban. Később aztán Los Angelesben és San Francisco utcáin is megjelennek majd a

sofőr nélküli Teslák, amelyek taxiként szállítják majd a bátor utasokat A-ból B-be.

A szolgáltatás kezdetben 10 járművel indul Austinban, és ha a bevezetés, illetve az azt követő próbaidőszak zökkenőmentesen zajlik, akkor villámgyorsan több ezer járműre bővítik a flottát.

A robotaxi szolgáltatás már rég dédelgetett álma a Tesla vezérének. Olyannyira, hogy idestova majd’ 10 éve, 2016 óta mondogatta a befektetőknek és a vállalat ügyfeleinek, hogy a Tesla közel áll egy olyan önvezető autó kifejlesztéséhez, amely emberi beavatkozás nélkül képes biztonságosan szállítani az utasokat.

Mikor utazhatunk robotaxival Magyarországon?

Látva, hogy a bejelentéstől számítva mennyire rövid időn belül lepik majd el Austin utcáit a robotaxik, a géppark valószínűleg akkora, hogy nem okozhat gondot kiszolgálni az igényeket, amelyek várhatóan igencsak megugranak majd a különböző taxitársaságok részéről, amennyiben a tesztüzem sikeres lesz a tengerentúlon. A nagy kérdés ezzel kapcsolatban sokkal inkább az, hogy a különböző országok törvényi szabályozása mennyire enged teret az önvezető autók ilyen típusú alkalmazásának. Az igényekkel minden bizonnyal szolgáltatói és fogyasztói oldalról sem lenne gond, miután a taxitársaságoknak így nem kellene fizetniük a sofőröket, míg az utasok végre megszabadulhatnának a taxisofőrök szűnni nem akaró csevegési kényszerétől!