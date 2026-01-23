Súlyos baleset történt a Mázsa térnél, szünetel a villamosforgalom

Már pénteken korán reggel volt dolguk a tűzoltóknak, miután oszlopnak ütközött egy gépkocsi a X. kerületi Mázsa térnél, a Kőbányai út és a Pongrácz út találkozásánál.

A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet. A helyszínre a mentők és a közösségi közlekedési társaság szakemberei is kiérkeztek, a baleset miatt szünetel a villamosok forgalma az érintett vonalon - közölte a katasztrófavédelem.