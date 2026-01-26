Óvatosan velük! Ezek a csillagjegyek hamis barátok

A barátság alapja a bizalom, a hűség és a kölcsönös tisztelet, időnként azonban kiderülhet, hogy akiben mélységesen megbíztunk, valójában csak kihasznált minket. Az asztrológia szerint egyes csillagjegyek olyan tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyek már a felszínesség vagy manipuláció felé hajlanak, így nagy valószínűséggel lesznek belőlük „álbarátok”. Bár ez még nem jelenti azt, hogy ezeknek a jegyeknek minden egyes szülöttére jellemzőek ezek a tulajdonságok, ugyanakkor olyan hajlamokkal rendelkeznek, amelyek miatt kevésbé megbízhatóak a barátságokat illetően. Az alábbiakban most azokat az állatövi jegyeket mutatjuk be, akikből gyakran válnak hamis barátok!

Csillagjegyek, akikből könnyen hamis barátok válhatnak Fotó: Unsplash

Csillagjegyek, akik hamis barátokká válhatnak

1. Ikrek: A kétszínű barát

A Merkúr irányítása alatt álló Ikrek jegy szülöttei a sokoldalúságukról és alkalmazkodóképességükről ismertek. Bár ezek a tulajdonságok szórakoztató és élénk egyénekké tehetik őket, időnként következetlennek, sőt, kétszínűnek is tűnhetnek. Az Ikrek híresek az elbűvölő és megnyerő természetükről, de gyorsan személyiséget válthatnak, attól függően, hogy kivel vannak együtt. Ez a kettős természet néha ahhoz vezethet, hogy egy barátjuk szemébe mondanak valamit, a hátuk mögött pedig valami egészen mást állítanak. Emiatt az Ikrek szülöttei gyakran álbarátoknak tűnhetnek, különösen akkor, ha inkább a személyes haszonszerzésre vagy a társadalmi státuszra koncentrálnak, mint a valódi, mély kapcsolatok fenntartására. Meglehet, úgy tesznek, mintha támogatnának, ám valójában alááshatnak téged, vagy a hátad mögött kibeszélhetnek. Az állandó stimuláció és a változatosság iránti igényük ahhoz is vezethet, hogy feladják vagy elhanyagolják a barátaikat, amikor valami izgalmasabb dolog köti le a figyelmüket.

2. Oroszlán: Az önző barát

A Nap uralta Oroszlánok a lenyűgöző személyiségükről és a figyelem iránti szeretetükről híresek. Élvezik, ha a figyelem középpontjában lehetnek, és vágynak a körülöttük lévők csodálatára. Bár ez a tulajdonság karizmatikussá és szórakoztatóvá teheti őket, ugyanakkor önzővé is, ami arra készteti őket, hogy a saját szükségleteiket helyezzék előtérbe a barátaiké helyett. Egy barátságban ez annyit tesz, hogy az Oroszlánok támogatók és gondoskodók lehetnek, amíg a barátság javítja a megítélésüket vagy az egójukat erősíti. Amikor azonban már nem látják az előnyét a kapcsolatnak, vagy ha fenyegetve érzik magukat valaki mástól, távolságtartóvá, versengővé, vagy akár elutasítóvá is válhatnak. Az Oroszlánok időnként úgy kezelhetik a barátaikat, mint a személyes haszonszerzés eszközeit: csak akkor bukkannak fel meg, amikor szükségük van valamire, ami miatt őszintétlennek vagy hamisnak tűnhetnek.