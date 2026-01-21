Szentkirályi Alexandra: jó hír a fővárosnak!
Megoldás jöhet arra, amivel Karácsony Gergely régóta nem foglalkozik!
Micsoda lehetőség! Izgalmas hírrel érkezett Szentkirályi Alexandra a Facebook-oldalán. A budapesti Fidesz elnöke, fővárosi közgyűlési frakcióvezetője a következő mondattal kezdte videós posztját: „Jó hír a fővárosnak!” Jöjjenek a részletek!
A kormány átalakította a víziközmű-alapot, aminek köszönhetően 2,4 milliárd forinttal több pénz marad Budapest kasszájában.
A Fidesz fővárosi frakciója azt javasolja, hogy ezt az összeget útfelújításokra fordítsuk. Erre bizony nagy szükség van, hiszen a budapesti utak állapota sok helyen kritikussá vált, ezzel a feladatával Karácsony Gergely régóta nem foglalkozik! A javaslat a jövő heti közgyűlés elé kerül.
– írja közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra.
Nézd meg a videót!
