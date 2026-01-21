RETRO RÁDIÓ

Szentkirályi Alexandra: jó hír a fővárosnak!

Megoldás jöhet arra, amivel Karácsony Gergely régóta nem foglalkozik!

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.21. 14:37
Módosítva: 2026.01.21. 14:39
Budapest útfelújítás Szentkirályi Alexandra

Micsoda lehetőség! Izgalmas hírrel érkezett Szentkirályi Alexandra a Facebook-oldalán. A budapesti Fidesz elnöke, fővárosi közgyűlési frakcióvezetője a következő mondattal kezdte videós posztját: „Jó hír a fővárosnak!” Jöjjenek a részletek!

Szentkirályi Alexandra: jó hír a fővárosnak! (Fotó: Máté Krisztián / Metropol)

A kormány átalakította a víziközmű-alapot, aminek köszönhetően 2,4 milliárd forinttal több pénz marad Budapest kasszájában.
A Fidesz fővárosi frakciója azt javasolja, hogy ezt az összeget útfelújításokra fordítsuk. Erre bizony nagy szükség van, hiszen a budapesti utak állapota sok helyen kritikussá vált, ezzel a feladatával Karácsony Gergely régóta nem foglalkozik! A javaslat a jövő heti közgyűlés elé kerül.

– írja közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra.

Nézd meg a videót!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu