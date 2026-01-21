Karácsony Gergely szerint neki nem dolga a dél-budai megállók helyrehozása

Mint mindenki más, a 47-es villamosról egyenesen a sínekre lépett Kocsondi Márk országgyűlési képviselőjelölt és Szepesfalvy Anna fővárosi képviselő az ügy miatt összehívott sajtótájékoztatóra érve. A két politikus régóta küzd azért, hogy a dél-budai megállókat felújítsa Karácsony Gergely, akit egyáltalán nem zavar, hogy peron híján balesetveszélyes körülmények között közlekednek a budafokiak. A főpolgármester abból sem csinál ügyet, hogy közgyűlési döntés kötelezi a megálló kiépítésére.

Szepesfalvy Anna fővárosi képviselő és Kocsondi Márk, a 10. választókerület fideszes jelöltje törvényességi felülvizsgálatot szeretne a balesetveszélyes megállók és Karácsony Gergely ügyében Fotó: Metropol.

Karácsony Gergely szerint neki nem dolga, hogy segítse a közösségi közlekedést

Szepesfalvy Anna fideszes fővárosi képviselő kezdeményezésére fogadta el a Fővárosi Közgyűlés tavaly, hogy az utolsó négy megállópárt, amely kimaradt dél-budai fonódó villamos felújításából, öt év alatt kiviteleztesse.

A közgyűlési döntés pedig kötelező érvényű a főpolgármester számára

– mutatott rá a kormánypárti politikus.

Ehhez képest a minap Karsay Ferenc polgármester érdeklődésére olyan válaszlevelet küldött a főpolgármester, amelyben azt mondta, hogy neki ezzel nincs dolga. Ez elfogadhatatlan! Megint azokat a külvárosiakat hagyja cserben a főpolgármester, akik így is azt tapasztalják, hogy az elmúlt hat évben megfeledkezett róluk a városvezetés

– mondta Szepesfalvy Anna fővárosi fideszes képviselő. Kiemelte azt is, hogy nem ez az első eset, hogy a főpolgármester figyelmen kívül hagy meghozott közgyűlési döntéseket. A Közgyűlés és a Budapest Brand vizsgálóbizottsága például arra kérte Karácsony Gergelyt, hogy ne fogadja el a cégek beszámolóját, amelyet mégis elfogadott. Joggal kérte ezt a közgyűlés, hiszen később kiderült, luxusparkolókra, meg nem valósult színházi darabokra, szabálytalanul kifizetett vezetői prémiumokra folyt el a Budapest Brand-ből a budapestiek pénze.

Törvényességi felülvizsgálat mentheti meg a budafokiakat

Szepesfalvy Anna képviselő a főispánhoz fordult törvényességi felülvizsgálatért, mert nem elfogadható, hogy a környéken élő 55 ezer embert magára hagyja a főpolgármester.

Fontos tudni, hogy Dél-Budán nőtt a népességszám az elmúlt időben. Egyre többen költöznek ki a kerületbe. Fontos nekünk, hogy a közösségi közlekedést fejlesszük, az embereknek szüksége van arra, hogy könnyen elérhessék a belvárost. A kötött pályás közlekedés egyik sarokköve lett volna, hogy ezt a négy megállót biztonságosabbá tegyük. Ahol pedig nincs, ott megépítsük. Ez lett volna a főváros feladata

– fogalmazott Kocsondi Márk, a Budafok-Tétényt magába foglaló 10. sz. egyéni választókerület kormánypárti jelöltje. A képviselőjelölt hangsúlyozta, a problémában nagy a Tisza Párt felelőssége is, hiszen Kulcsár Krisztián tiszás jelölt, aki az emberek bizalmát kéri Dél-Budán, arra nem tudta rávenni a fővárosi közgyűlésben ülő tiszás képviselőket, hogy ne szavazzák meg úgy a 2026-os költségvetést, hogy abban nem szerepel a dél-budaiaknak létfontosságú fejlesztés.