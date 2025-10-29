Jennifer Garner megmutatta: így készíts halloweeni frizurát, ha lusta anya vagy!
Jennifer Garner új videójáért odáig vannak rajongói. Lusta anyák előnyben – Jennifer Garner szerint is!
A Hirtelen 30, az Elektra és A királyság című mozifilm sztárja, Ben Affleck egykori felesége, Jennifer Garner lusta anyáknak szóló halloweeni hajviseletet készített. A két kontyos megoldást sokan magukénak érzik.
Elképesztően cuki Jennifer Garner olcsó és gyors megoldása halloweenre
A Golden Globe-díjas Jennifer Garner amerikai színésznő talán a legegyszerűbb és leggyorsabb megoldást választotta a halloweenre hangolódásra. Az erről készült videót pedig az Instagram-oldalán osztotta meg – rajongói nagy örömére.
A videóban a világsztár két kontyot formáz a barna hajából, amikre két papír zsebkendőt helyez. Ezeket hajgumival rögzíti, rajzol rájuk két szemet és violá! Kész is van a két kis szellemes frizura. A kommentelők odáig vannak érte.
Tavaly elkészítettem a lányomnak. Balerina volt, két kis szellemkonttyal
– írta egy kommentelő.
Hagyd abba! Túl cuki vagy!
– reagált más.
Köszi, meg is van oldva a Halloween!
– tették hozzá mások.
Nézd meg te is Jennifer Garner videóját!
