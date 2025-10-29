RETRO RÁDIÓ

Jennifer Garner megmutatta: így készíts halloweeni frizurát, ha lusta anya vagy!

Jennifer Garner új videójáért odáig vannak rajongói. Lusta anyák előnyben – Jennifer Garner szerint is!

Szerző: Bander Anita Csilla
Létrehozva: 2025.10.29. 16:45
Jennifer Garner Halloween sztár

A Hirtelen 30, az Elektra és A királyság című mozifilm sztárja, Ben Affleck egykori felesége, Jennifer Garner lusta anyáknak szóló halloweeni hajviseletet készített. A két kontyos megoldást sokan magukénak érzik.

Jennifer Garner
Jennifer Garner vicesen készül a Halloweenre (Fotó: Amy Sussman / GettyImages)

Elképesztően cuki Jennifer Garner olcsó és gyors megoldása halloweenre 

A Golden Globe-díjas Jennifer Garner amerikai színésznő talán a legegyszerűbb és leggyorsabb megoldást választotta a halloweenre hangolódásra. Az erről készült videót pedig az Instagram-oldalán osztotta meg – rajongói nagy örömére. 

A videóban a világsztár két kontyot formáz a barna hajából, amikre két papír zsebkendőt helyez. Ezeket hajgumival rögzíti, rajzol rájuk két szemet és violá! Kész is van a két kis szellemes frizura. A kommentelők odáig vannak érte.

Tavaly elkészítettem a lányomnak. Balerina volt, két kis szellemkonttyal

 – írta egy kommentelő.

Hagyd abba! Túl cuki vagy!

–  reagált más.

Köszi, meg is van oldva a Halloween!

 – tették hozzá mások.

Nézd meg te is Jennifer Garner videóját!

 

