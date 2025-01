Jennifer Garner párizsi esküvőre készül - Metropol

Néhány nappal ezelőtt Los Angelesben fotózták le a kocsijában ülő Jennifer Garnert, aki egy mesés gyémántgyűrűt viselt. Most már biztos, hogy az 52 éves színésznőt eljegyezte John Miller üzletember, akivel 2018 óta jár.

Jennifer Garner a harmadik esküvőjére készül (Fotó: Profimedia)

Jennifer Garner párja megszabadulna Ben Afflecktől

Jen kezén októberben már láttak egy vékony aranygyűrűt, azóta pletykálnak a lánykérésről. Miller is volt már korábban házas, ám Garner kétszer is kimondta a boldogító igent. A színésznő második férje Ben Affleck volt, akivel tíz év után 2015-ben elváltak, ám a három gyereküket ma is barátokként, közösen nevelik. Jen mindvégig erős támasza maradt Afflecknek, aki még az új feleségével, Jennifer Lopezzel két év után tönkrement házassága miatti gondjait is folyton vele beszélte meg. Johnnak elege lett a számára idegesítő helyzetből, ezért is tette meg a nagy lépést, remélve, hogy leendő feleségének nem kell többé az exe problémáival törődnie.

Jennek és Johnnak Párizs a kedvenc európai városa. Sokszor jártak már ott kettesben, ezért döntöttek úgy, hogy idén tavasszal ott házasodnak össze

– mondta egy bennfentes a Daily Mailnek. „Már Jen menyasszonyi ruháját is megvették, persze azt is Párizsban!”

A színésznő ezúttal lélegzetelállító esküvőt szeretne egy álomhelyszínen, és John szerencsére minden kívánságát teljesíti. Az üzletember még a gondolatát is imádja annak, hogy olyasvalamit adhat neki, amit Bentől hajdan nem kapott meg. Mivel John­nak rengeteg pénze van, amit nem sajnál Jen boldogságára költeni, olyan pazar esküvőjük lehet a francia fővárosban, amitől a fél világnak leesik majd az álla! A közös gyerekeik miatt Affleck továbbra is részese marad Jen életének, ám John bízik abban, hogy a feleségeként a színésznő már inkább vele törődik majd, nem pedig Ben magánéleti problémáival. Jent boldoggá teszi John, szeret vele lenni, jobb társat el sem tudna képzelni maga mellé, és ez fordítva is igaz. Reméljük, együtt öregszenek meg! – írja a hot! magazin.