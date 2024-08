„Nézni is fárasztó” – így vált újra szuperhőssé a szexi színésznő – Video

Igazi meglepetés a rajongók számára a Deadpool & Rozsomák című új képregényfilmben Elektra felbukkanása. Az 52 éves Jennifer Garner 19 év után állt újra kamera elé a Marvel bérgyilkosaként. (A színésznő annak idején a Daredevil című szuperhős moziban szerepelt először Elektraként későbbi férje, Ben Affleck oldalán.)

Kőkeményen edzett Jennifer Garner, hogy újra Elektrává válhasson a legújabb Marvel-moziban (Fotó: Amy Sussman / GettyImages)

„Azon kívül, hogy megpróbáltam meggyőzni a gyerekeim óvodás haverjait, hogy titokban nindzsa vagyok, 2004 óta nem vettem fel Elektra szaiját (háromágú kézifegyver – a szerk.); fitt voltam, de nem Marvel-fitt”

– írja Instagram-bejegyzésében az 50+-os, háromgyermekes színésznő. Jennifer Garner egy videót is közzétett, melyből kiderül, milyen kőkemény és sokszínű edzés várt rá. Valljuk be, nézni is fárasztó, nemhogy végigcsinálni – ráadásul ez csak egy montázs!

Van itt minden: súlyzózás, ugrálás, futás, rúgás, trambulinos és evezőpados gyakorlatok, no meg kézifegyveres bravúr!

