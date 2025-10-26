RETRO RÁDIÓ

Újra együtt Jennifer Lopez és Ben Affleck?

Mosolyogva pózoltak együtt Jen új musicalfilmjének premierjén, ahol Ben váratlanul bukkant fel. Affleck támogatja Jennifer Lopez karrierjét, viszont örül, hogy a magánéletben már nincs közük egymáshoz.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.26. 18:45
jennifer lopez házasság Ben Affleck

Barátira sikeredett az 56 éves énekes-színésznő és az 53 éves színész találkozása A pókasszony csókja című musicalfilm New York-i premierjén. Mosolyokat és öleléseket láthattak a kíváncsiskodók, ám nincs esély egy újból fellángoló románcra. Jennifer Lopez a válás után önfejlesztési tréningen és fiatalító beavatkozásokon esett át, amelyek testi-lelki felüdülést hoztak neki - írta meg a hot! magazin.

Jennifer Lopez és Ben Affleck: Meglepetésszerű újraegyesülés - METRO
Jennifer Lopez férje volt Ben Affleck, de ismét nem jött össze a frigy (Fotó: Getty Images / hot! magazin)

Jennifer Lopez 2025-ben magára koncentrál

„Jennifer most azokra a dolgokra koncentrál, amik boldoggá teszik: a családjára és a munkáira” – mondta a People-nek a színésznő sajtósa, aki hozzátette: „Mindig is élvezte a közös munkát Bennel, ám többé nincsenek romantikus tervei vele. Viszont ezután is támogatják egymást.”

2002-ben ismerkedtek meg, majd hamarosan eljegyezték egymást. 2004-ben szakítottak, később mindketten megházasodtak, családot alapítottak, majd elváltak. 2021-ben élesztették újjá a régi románcukat, és 2022 nyarán összeházasodtak. Két év után ismét szétmentek, és idén februárban hivatalosan is elváltak. Lopez új musicalfilmjében Affleck mégis executive producerként működik közre. A CBS News Sunday Morning műsorában a díva felidézte, hogyan dolgozott a filmen, miközben zajlott a válóperük.

Jennifer Lopez és Ben Affleck: Meglepetésszerű újraegyesülés - METRO
Jennifer Lopez Ben Affleck oldalán mindig nagyon boldognak tűnt (Fotó: Getty Images / hot! magazin)

„Nagyon nehéz volt” – emlékezett Jennifer, aki így folytatta: „Boldog voltam a forgatásokon, otthon viszont rám tört a sírhatnék az elveszett boldogság miatt. Nem tudtam, hogyan leszek képes ezt így végigcsinálni, de tovább kellett lépni. És Ben nélkül nem jött volna össze ez az álommozi; örökké hálás leszek neki érte!”

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu