Újra együtt Jennifer Lopez és Ben Affleck?

Barátira sikeredett az 56 éves énekes-színésznő és az 53 éves színész találkozása A pókasszony csókja című musicalfilm New York-i premierjén. Mosolyokat és öleléseket láthattak a kíváncsiskodók, ám nincs esély egy újból fellángoló románcra. Jennifer Lopez a válás után önfejlesztési tréningen és fiatalító beavatkozásokon esett át, amelyek testi-lelki felüdülést hoztak neki - írta meg a hot! magazin.

Jennifer Lopez férje volt Ben Affleck, de ismét nem jött össze a frigy (Fotó: Getty Images / hot! magazin)

Jennifer Lopez 2025-ben magára koncentrál

„Jennifer most azokra a dolgokra koncentrál, amik boldoggá teszik: a családjára és a munkáira” – mondta a People-nek a színésznő sajtósa, aki hozzátette: „Mindig is élvezte a közös munkát Bennel, ám többé nincsenek romantikus tervei vele. Viszont ezután is támogatják egymást.”

2002-ben ismerkedtek meg, majd hamarosan eljegyezték egymást. 2004-ben szakítottak, később mindketten megházasodtak, családot alapítottak, majd elváltak. 2021-ben élesztették újjá a régi románcukat, és 2022 nyarán összeházasodtak. Két év után ismét szétmentek, és idén februárban hivatalosan is elváltak. Lopez új musicalfilmjében Affleck mégis executive producerként működik közre. A CBS News Sunday Morning műsorában a díva felidézte, hogyan dolgozott a filmen, miközben zajlott a válóperük.

Jennifer Lopez Ben Affleck oldalán mindig nagyon boldognak tűnt (Fotó: Getty Images / hot! magazin)

„Nagyon nehéz volt” – emlékezett Jennifer, aki így folytatta: „Boldog voltam a forgatásokon, otthon viszont rám tört a sírhatnék az elveszett boldogság miatt. Nem tudtam, hogyan leszek képes ezt így végigcsinálni, de tovább kellett lépni. És Ben nélkül nem jött volna össze ez az álommozi; örökké hálás leszek neki érte!”