Jennifer Lopez drasztikus átalakuláson ment át válása után

Az énekesnő több szépészeti beavatkozáson vett részt a válása után. Jennifer Lopez külseje teljesen megújult.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.09. 10:00
Jennifer Lopez átváltozás plasztikai műtét

Jennifer Lopez és Ben Affleck 2024 augusztusában adták be a válást, miután az énekesnő hatalmas turnéra indult, és Magyarországon is fellépett. A napokban pedig kiderült, az egyik legnagyobb álma válik valóra, A Pókasszony csókja című musical-moziban fog szerepelni.

Jennifer Lopez megfiatalodott
Jennifer Lopez önmagára koncentrál a válás után  Fotó: Szabolcs László

Jennifer Lopez fizikai megújuláson esett át

Az 56 éves énekesnő sok változáson ment keresztül az utóbbi években. Nem csoda, hogy a világsztár külseje is megújult. A híresztelések szerint Jennifer Lopez több kozmetikai és testformáló beavatkozáson esett át.

A sztárok sok mindenen átmennek a fiatalosabb és az egészségesebb kinézetért. JLo 56 évesen is egy évtizedet letagadhatnak, a drága kezeléseknek hála az énekesnő remekül fest.

Az testmozgás, kiegyensúlyozott étrend és kozmetikai kezelések mellett a hírességek gyakran fordulnak szépészeti beavatkozásokhoz is. A pletykák szerin a kisimult arcán látszódik, hogy lézeres kezelésen és kollagéninjekciókon esett át a fiatalosabb kinézett érdekében.

A rajongók azt is észrevették, hogy az énekesnő mellei is jobb formában vannak. Lehetséges, hogy a szigorú edzés hatására változott meg a sztár alakja, de az is valószínű, hogy az énekesnő kozmetikai műtéten esett át.

A testformáló beavatkozások sokfélék lehetnek: zsírleszívás, fenékplasztika, mellműtét. Bár az énekesnő nem árulta el, hogy bármilyen beavatkozáson átesett volna, a hozzá közel állók szerint JLo testi megújulást tervezett a válása után - írja a life.hu.

A pókasszony csókja előzetese:

 

 

