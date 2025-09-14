Jennifer Lopez álma végre valóra vált

Ezt sosem gondoltuk volna! Jennifer Lopez ősszel mindenkit meglep!
„Egész életemben egy musicalfilmben akartam szerepelni. És most végre esélyt kaptam” – közölte Jennifer Lopez az Instagram-oldalán közzétett videóban. A Magyarországon is fergeteges koncertet adott sztár, akinek védjegyszerű dalai között olyan sikereket találni, mint a Let's Get Loud, a Waiting For Tonight, az On The Floor vagy a Jenny From The Block, most egy egészen új zenei oldalát mutatja meg A Pókasszony csókja című musical-moziban.
A Pókasszony csókja olyan közel áll a szívemhez. Ezzel megélem a gyerekkori álmaimat!! Ne hagyjátok ki ezt a nagyon különleges filmet október 10-étől a mozikban!
– írta J.Lo a videó mellé. Bár a magyarországi mozipremierről egyelőre nincs hír, nem lennénk meglepődve, ha még idén feltűnne a produkció valamelyik streaming-szolgáltató kínálatában.
A filmben Jennifer Lopez melett feltűnik Diego Luna, akit a magyar a közönség többek közt a Dirty Dancing 2-ből és a Zsivány egyes – egy Star Wars történet című filmből ismer. A Pókasszony csókját Bill Condon rendezte, akinek a Chicago és a Dreamgirls című mozikat is köszönhetjük.
Nézd meg a film előzetesét:
