Jennifer Lopez álma végre valóra vált

„Egész életemben egy musicalfilmben akartam szerepelni. És most végre esélyt kaptam” – közölte Jennifer Lopez az Instagram-oldalán közzétett videóban. A Magyarországon is fergeteges koncertet adott sztár, akinek védjegyszerű dalai között olyan sikereket találni, mint a Let's Get Loud, a Waiting For Tonight, az On The Floor vagy a Jenny From The Block, most egy egészen új zenei oldalát mutatja meg A Pókasszony csókja című musical-moziban.

Valóra vált Jennifer Lopez álma (Fotó: Anna Pocaro / Northfoto)

Jennifer Lopez új szerepben – így még nem láttuk!

A Pókasszony csókja olyan közel áll a szívemhez. Ezzel megélem a gyerekkori álmaimat!! Ne hagyjátok ki ezt a nagyon különleges filmet október 10-étől a mozikban!

– írta J.Lo a videó mellé. Bár a magyarországi mozipremierről egyelőre nincs hír, nem lennénk meglepődve, ha még idén feltűnne a produkció valamelyik streaming-szolgáltató kínálatában.

A filmben Jennifer Lopez melett feltűnik Diego Luna, akit a magyar a közönség többek közt a Dirty Dancing 2-ből és a Zsivány egyes – egy Star Wars történet című filmből ismer. A Pókasszony csókját Bill Condon rendezte, akinek a Chicago és a Dreamgirls című mozikat is köszönhetjük.

Nézd meg a film előzetesét: