RETRO RÁDIÓ

Jennifer Lopez álma végre valóra vált

Ezt sosem gondoltuk volna! Jennifer Lopez ősszel mindenkit meglep!

Megosztás
Szerző: B.P.
Létrehozva: 2025.09.14. 20:30
Jennifer Lopez mozi musical

„Egész életemben egy musicalfilmben akartam szerepelni. És most végre esélyt kaptam” – közölte Jennifer Lopez az Instagram-oldalán közzétett videóban. A Magyarországon is fergeteges koncertet adott sztár, akinek védjegyszerű dalai között olyan sikereket találni, mint a Let's Get Loud, a Waiting For Tonight, az On The Floor vagy a Jenny From The Block, most egy egészen új zenei oldalát mutatja meg A Pókasszony csókja című musical-moziban.

Jennifer Lopez
Valóra vált Jennifer Lopez álma (Fotó: Anna Pocaro /  Northfoto)

Jennifer Lopez új szerepben – így még nem láttuk!

A Pókasszony csókja olyan közel áll a szívemhez. Ezzel megélem a gyerekkori álmaimat!! Ne hagyjátok ki ezt a nagyon különleges filmet október 10-étől a mozikban!

– írta J.Lo a videó mellé. Bár a magyarországi mozipremierről egyelőre nincs hír, nem lennénk meglepődve, ha még idén feltűnne a produkció valamelyik streaming-szolgáltató kínálatában.
A filmben Jennifer Lopez melett feltűnik Diego Luna, akit a magyar a közönség többek közt a Dirty Dancing 2-ből és a Zsivány egyes – egy Star Wars történet című filmből ismer. A Pókasszony csókját Bill Condon rendezte, akinek a Chicago és a Dreamgirls című mozikat is köszönhetjük.

Nézd meg a film előzetesét:

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu