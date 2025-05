Szétszedte Jennifer Lopezt a magyar sztár

Meglepően hosszan, ugyanakkor rendkívül tartalmasan válaszolt Singh Viki annak a rajongójának a kérdésére, aki Jennifer Lopez énekhangjáról kérte ki a véleményét.

JLo rengeteget fejlődött – állítja Singh viki Fotó: AFP

„Bevallom, picit féltem ennek a videónak az elkészítésétől, mert azért az köztudott, hogy JLo nem tartozik a legnagyobb énekesnők közé. Nem lehet őt egy lapon említeni egy Cynthia Erivóval vagy Jennifer Hudosnnal vagy Whitney Houstonnal. Őt nem az óriási nagy hangok miatt szeretjük. Azért hozzátartozik a sztorihoz, hogy nagyon nagyon jó kezekben volt JLo vocal coaching, énektanár tekintetében, hiszen nem más tanította őt énekelni az elmúlt időszakban, mint Steve Mackey, aki szerintem a világ egyik legjobb énekese, énektanára. Olyan neveket coacholt, mint Ariana Grande, Nicole Scherzinger vagy Lenny Kravitz”

– árulja el Singh Viki, aki gyakorlatilag szétszedi az énekesnő Jennifer Lopezt, rengeteg részletre felhívva a nézők figyelmét. Górcső alá veszi többek közt a világsztár éneklős beköszönését, illetve a közönséggel való kommunikációját is, nem beszélve a Let’s Get Loud kitartott magas hangjáról.

Singh Viki szakmailag elemezte JLót Fotó: GaBe/Ripost

„Nyilván nem lehet őt Beyoncéval összehasonlítani, mint énekes, viszont, mint előadóművész, úgy mindenkit megesz. Nézzétek már meg, hogy mit művel a színpadon!” – mondja a TikTok-csatornájára frissen feltöltött videójában Singh Viki, aki rengeteg példát hoz arra, honnan indult és hol tart most Jennifer Lopez.

„Direkt egy olyan felvételt kerestem, ami mostani (...) Gyerekek, ez egy kétvonalas g! Erről tudni kell, hogy ez két félhanggal magasabban van, mint az All By Myself kitartott hangja és négy félhanggal van magasabban, mint a Let It Go nagy kitartott hangja. Szóval ez rohadt magas. JLo nagyon nagyon stabilan kiénekli ezt, ki is tartja, ezen lehet hallani, hogy nem playback, ő ezt kitolja, úgyhogy le a kalappal!” – fejezi ki elismerését a magyar énekesnő, énektanárnő.

