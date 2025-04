Magyarországra érkezik Jennifer Lopez, itt találkozhatsz vele

Magyarországot is érinti Jennifer Lopez UP ALL NIGHT – LIVE IN 2025 turnéja! A világsztár 2025 nyarán néhány exkluzív koncertet ad, melynek keretein belül 2025. július 20-án, vasárnap az MVM Dome-ban áll színpadra.

Már a turné címe is sokat elárul: „Fenn egész éjjel”, nem kérdés tehát, hogy a rajongók egy energikus, látványos show-ra számíthatnak, melyen Jennifer Lopez legendás karrierjének legikonikusabb slágerei csendülnek fel.

Jennifer Lopez híres fergeteges színpadi produkcióiról, lendületes táncairól és divatot teremtő kosztümjeiről, így a budapesti közönséget garantáltan felejthetetlen élmény várja.

Jennifer Lopez pályafutása során több mint 80 millió eladott lemez, 15 milliárdnál is több stream, valamint közel 28 millió havi hallgató csak a Spotify-on igazolja kivételes népszerűségét és hatását a globális zeneiparra.

Minden nemzetközi JLover-nek üzenem: ezen a nyáron néhány különleges show-val térek vissza. Alig várom, hogy újra színpadra lépjek és személyesen is láthassalak titeket – túl rég volt már. Felejthetetlen nyár elé nézünk!

– jelentette be lelkesen Jenifer Lopez.

A koncertjegyek 2025. április 9-én, szerda délelőtt 10 órától lesznek elérhetők ITT.