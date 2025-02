Jennifer Lopez: Nincs bűntudatom

Jennifer Lopez és Ben Affleck készek arra, hogy lezárják a Ben­ni­fer 2.0-ról szóló fejezetet, miután a bíróság néhány hét múlva véglegesíti a válásukat, pontosan négy hónappal azután, hogy az On the Floor énekesnője benyújtotta a keresetét.

Jennifer Lopez bárhol megjelenik, minden szem rá szegeződik - Fotó: Getty Images / Matt Crossick - PA Images / hot magazin

"Jennifer Lopez és Ben Affleck február 20-ától hivatalosan nem férj és feleség többé, és bár egyikük sem fizet tartásdíjat a másiknak, Jen azért egy méregdrága tárgyat visszatart" – árulta el egy informátor az InStyle-nak, a lapból a hot! magazin idézett.

Jennifer Lopez gyűrűje ötmillió dollárt ér!

A bírósági dokumentumokból is kiderül, hogy az énekes-színésznőnek esze ágában sincs visszaadni a 8,5 karátos, a közepén zöld gyémánttal díszített eljegyzési gyűrűt, amelyet Afflecktől kapott. A pazar ékszer értéke ötmillió dollár, és mindkét oldalán fehér gyémántok borítják. Ben egy személyes üzenetet is vésetett bele: „not.going.any­where.” (Nem megyek sehová – a szerk.). A gyémánt ritka színe is szándékos volt.

Jennifer Lopez álomszép gyűrűje - Fotó: Instagram / hot magazin

A zöld a kedvenc színem, és most már biztosan az is marad!

– írta boldogan a gyűrűs fotója alá Lopez a rajongóinak az eljegyzésük után egy hírlevelében.

A díva mostani döntése nem meglepő, tekintve, hogy megtartotta a 6,1 karátos, 3,52 milliót érő Harry Winston rózsaszín gyémántgyűrűt is, amelyet Affleck akkor adott neki, amikor 2002-ben először kérte meg a kezét. Jennifer számára a gyűrű nemcsak ékszer, hanem a történet része.

Jennifer Lopez Ben Affleck-kel nem háborúzik

A zöld gyémánt JLo élete nagyon emlékezetes fejezetének a szimbólumává vált. Nem mellesleg a korábbi exeitől – Marc Anthonytól, Cris Judd­-tól, Ojani Noától és Alex Rod­ri­guez­től – kapott ékszereit is megtartotta.

Jennifer Lopez és Ben Affleck a jövőben barátként maradnak egymás életben - Fotó: Northfoto / TheImageDirect.com / hot magazin

"Nincs bűntudatom. Miért lenne? Ajándékként tekintek a jegygyűrűmre, mivel csakugyan az, ráadásul Ben sem bánja" – állította az énekesnő az OK!-nak.

Nem kötöttek házassági szerződést, a válási eljárásuk mégis zökkenőmentesen zajlott. A TMZ értesülései szerint mindkét fél magával vitte azt, amit a házasság ideje alatt szólóban szerzett. Nincs harag a felek között, múlt vasárnap például paparazzók látták őket együtt, a gye­re­keik társaságában, Affleck új otthonában.