Ez lesz J.Lo neve: kiderültek Jennifer Lopez és Ben Affleck válásának részletei

Mindössze 5 hónapig tartott, de megszületett a döntés, Jennifer Lopez és Ben Affleck februárban tesz pontot házassága végére. Már mindenben megegyeztek, a sztároknak csak a papírokat kell aláírnia.

Lezárult a hónapokon át tartó hercehurca – Jennifer Lopezt és Ben Afflecket már várja a szingli élet (Fotó: Agence / Bestimage)

A hollywoodi pár válását Laura Wasser válóperes ügyvéd segítette és a TMZ jelentése szerint február 20-án lesz véglegesítve a procedúra.

A két sztár a kapcsolat elején nem kötött házassági szerződést, így a válás során is úgy egyeztek meg, hogy senkinek sem kell fizetnie tartásdíjat. Pénzügyi téren sem volt vita, mindenki azt vitte, ami már a házasság előtt is az övé volt. Affleck megtartja a filmes bevételeit és Lopez is viszi tovább a saját munkájának gyümölcsét.

A házasság után nem sokkal, 2022-ben alapított produkciós cég, az Artists Equity sorsa is eldőlt, Affleck megtartja részesedését benne. Lopezt minden film és zenei alkotás jogdíja, illetve a házasság alatt létrehozott vállalkozásai illetik.

Közös villájuk még mindig fent van az ingatlanpiacon, ugyanakkor az abból befolyó 61 millió dollár sorsáról is megállapodtak már, bát annak részleteit nem hozták nyilvánosságra.

Jennifer Lopez hivatalosan is visszatér leánykori nevéhez, a Jennifer Lynn Lopezhez, és elhagyja az Affleck vezetéknevet. Ezekkel a megállíposdásokkal a válás hivatalosan is lezárul 6 hónappal azután, hogy az énekesnő beadta a válókeresetet – írta a Life.hu.