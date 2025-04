Hirtelen kellett nősüljön a Neoton gitárosa

V. Á.: Mentem a többiekkel én is, de ha beültünk valahová, az nem a berúgásról szólt. Egyik együttesemre sem volt jellemző az ivászat. Így is sokat voltam távol a családtól, főleg ha külföldi koncertkörútra indultunk. Amikor a Szovjetunióban turnéztunk, az éttermekben a négyszemélyes asztalra mindig kitettek egy üveg vodkát. Ott maradt érintetlenül. Én amúgy is boros vagyok.

Hot!: Jártál azóta Oroszországban?

V. Á.: Öt-hat éve meghívták a Neo­tont egy óriási koncertre, világsztárokkal együtt. A Rosz­szi­ja szállóban laktunk, és csak figyeltem, hogy még éjjel kettőkor is dugó van a kétszer négysávos úton, a Szadovaján, annyi a gépkocsi. Nem hittem a szememnek, annyira kiépült a város.

Hot!: Nem voltál alapító tag a Neotonban. Ki hívott oda?

V. Á.: Akkoriban a Kati és a Kerek Perec tagja voltam. Jakab Gyu­ri tette fel a kérdést, hogy nem akarok-e velük játszani. Először nem vettem komolyan: derékig érő hajú fiú voltam, egy Gibson gitárral. Később, amikor visszatért rá, akkor már elgondolkodtam. Nagyon jó volt a Neoton. Mindenki tudott énekelni, és csupa egyéniség volt a tagok között: Jakab Gyuri, Csepi, Baracs Öcsi, Pál Éva, Pásztor Laci…

Végvári Ádám és Csepregi Éva (Fotó: archív / Hot! magazin)

Neoton Família-dalok spanyolul

Hot!: Komoly nemzetközi sikereitek is voltak; Japánban nagydíjat kaptatok a Yamaha Fesztiválon, Szöulban előadói díjat. Lehetett volna nemzetközi karrieretek?

V. Á.: Olyan világsztárok léptek fel Japánban, mint Céline Dion, Bryan Adams, Bonnie Tyler… Volt olyan ajánlatunk, hogy ugorjunk már át Amerikába lemezfelvételre – és nem nagyon értették, miért nem megy ez könnyen. Az In­ter­kon­cert­nél volt az útlevelünk.

Mint utóbb megtudtuk, Japánba is úgy szerződtettek, hogy előre felvették a fellépti díjunkat, annak a fele lett csak később a miénk, és be kellett váltani a pénzt forintra.

Hot!: Erdős Péter nem tudott segíteni nektek a külföldi szerződéseknél?