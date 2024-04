Végvári Ádámék kint rekedtek Németországban

A most megjelent Roadlegendák, legendás roadok című könyv a beatnemzedék előtt tiszteleg, visszarepít minket az időben, és megismertet az Illés, a Metro, az Omega, a Piramis és számos más népszerű zenekar kulisszatitkaival. Ezek a roadok, akik a zenekarok sikerében nélkülözhetetlen háttéremberek voltak, most először mesélnek az elmúlt 60 év történeteiről. A könyvbemutatón a technikusoknak végtelenül hálás Végvári Ádám, Gidófalvy Attila és Molnár György Elefánt is megjelent.

Legendás rocksztárok és legendás roadok találkoztak a Rockmúzeumban. (Fotó: Szabolcs László)

Kis híján elmaradt Végvári Adámék koncertje

A roadok élete nemcsak a koncerteken való munkáról szól, hanem olyan különleges pillanatokról is, mint amikor Benkő Lacinak egy román koncertszervezőnek kellett Levi's farmert vennie, ami miatt lekésték a kompot, és tíz órán át vártak a zenekari kisbuszban. Vagy amit Csabai Tibor Tibusz mesélt, hogy az Omega egy nyugati turnéjára utazva, késve indultak a többiek után, és Drezda környékén balesetet szenvedtek, amelynek következtében gépfegyveres szovjet katonák vették őket körül. A Roadlegendák, legendás roadok kötetet Bálint Csaba, a Rockmúzeum alapítója írta, aki 11 roadot, a Könnyűzenei Technikusok Egyesületének tagjait kérte meg, meséljenek arról, mi zajlik a koncertek kulisszái mögött.

Huszka József, a Könnyűzenei Technikusok Egyesületének elnöke is végtelenül boldog, hogy megszületett a könyv. Szerinte is minél több embernek tudnia kellene arról, mi is a roadok szerepe.

„A magyar roadok tényleg legendásak, szeretnénk ha ennek a generáció nem merülne feledésbe” – kezdett bele egy Joe-ként elhíresült road, majd folytatta: „A roadok és a zenekarok függnek egymástól és ha egy koncert sikeres, az nekünk is nagy boldogság. Persze van, akivel könnyebb, van akivel nehezebb volt együtt dolgozni, de a lényeg mindig a közönség kiszolgálása volt.

Ez a könyv közelebb hozza az olvasóhoz a rockkoncertek kevéssé ismert világát, az utazásokat, az öltözőket, és a mai fiataloknak is megmutatja egy szakma hagyományait.

„Annak idején minden akadályt megoldottunk, mert a show-nak mennie kellett. Ez a kiadvány egy sorozat első darabja, szeretnénk folytatni, bemutatni másokat is.”

A Roadlegendák, legendás roadok könyvbemutatóra a Rockmúzeumban került sor. (Fotó: Szabolcs László)

A könyvbemutatón Végvári Ádámot is megkértük, mondjon néhány emlékezetes road kalandot.

Volt olyan, hogy Lübeckbe mentünk még az Universal együttesemmel a szintén legendás roaddal, Pékkel. Ő üzletember is volt, így indulás előtt beszerzett vagy 20 üveg szovjet pezsgőt, hogy majd kint eladja.

„De a csehszlovák határőrök odakint észrevették az üvegeket és nem engedték át, el akarták kobozni. Úgyhogy inkább leállítottuk a közelben a kocsit, és megittunk annyi pezsgőt, amennyit bírtunk, ott is aludtunk, így épp, hogy odaértünk a koncertre.”

A Cserkóval pedig úgy jártunk, hogy külön mentünk, mi vonattal vittük az összes felszerelést, ládákat, hangfalakat, hogy ő majd kint vár bennünket a busszal. Mi amikor odaértünk, lepakoltunk, de ő nem volt ott. Felváltva vigyáztunk a cuccokra, ő másnap ért oda végül.

„Mint kiderült később már itthon, ő egy buliban csajozott” – nevetett a Neoton sztárja.