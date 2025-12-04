Brutális izmokat villantott Kádár L. Gellért, elolvadnak tőle a hölgyrajongók

Kádár L. Gellért Hunyadiként robbant a köztudatba, amiért nagyon hálás, de feltett célja kitörni a skatulyából. Nemcsak színészi játéka, egyedi vonásai és hosszú haja teszi jellegzetessé, hanem látványos fizikuma is, amiért rengeteget dolgozik.

Kádár L. Gellért Hunyadiként vált népszerűvé, most szeretné megmutatni más oldalát is (Fotó: Szabolcs László/Metropol)

Kádár L. Gellért a leszokás után kezdett edzeni

A napokban adott interjút Kádár L. Gellért a Tények Plusznak, amiben elárulta: a nevével összeforrt szerep elvállalása előtt felhagyott a dohányzással, ami miatt azonban feljöttek rá a kilók. Azonnal megálljt parancsolt ennek a folyamatnak: azóta folyamatosan mozog és edz. Sikerült is minden felesleges súlyt leadnia, helyette pedig látványos izomzatot épített.

Úgy fest, a színész nem híve annak, hogy valaki csak a konditerembe járva, hatalmas súlyzókat emelgetve fejlődhet. A saját súlyos edzéseket is a csúcsra járatta, ennek eredményét mutatta meg most az Instagram-oldalán.

Mindig van erősebb! Ezt látom, amikor a street workout pályán találkozom másokkal, és olyan gyakorlatokkal, amelyek nekem távoli célok. És pont ez a szép benne. Nem visszatart, motivál. Motiváljuk egymást és fejlődjünk nap mint nap

– értekezett a látványos felvétel mellett. A kommentszekció persze felrobbant: nők és férfiak egyaránt emelték virtuális kalapjukat a látottak után.

„De menő ez a videó” – bókolt egyikük.

„Meg lett szentelve a cső!” – viccelődött egy másik, míg valaki csak ennyit írt:

„Legenda.”

Törekszik rá, hogy a siker ne szálljon a fejébe (Fotó: Mediaworks)

„Sokan várják, hogy vajon mikor szállok el magamtól”

A Hunyadi sorozat sikerei és a külsejét ért számtalan dicséret ellenére Kádár L. Gellért igyekszik két lábbal a földön maradni. Ráadásul Kádár L. Gellért párja mellett stabilitásra talált, így nem szédítik meg a nők rajongó ostromai sem.

„Ha valaki öt éve azt mondja nekem, hogy ez fog történni velem, akkor kinevettem volna. Nagyon sokan várják, hogy vajon mikor szállok el magamtól, de szerintem ezt a szakmát nemcsak úgy lehet csinálni, hanem lehet szerényen is” – fogalmazott a zenei pályával is kacérkodó színész, aki szeretné megmutatni: nem csak Hunyadiként teljesít jól.