RETRO RÁDIÓ

Brutális izmokat villantott Kádár L. Gellért, elolvadnak tőle a hölgyrajongók

A Hunyadi sztárja már a történelmi sorozatban is megvillogatta izomzatát. Kádár L. Gellért a kondizással azóta sem állt le, sőt, most egy nyilvános edzőparkban mutatott be lélegzetelállító gyakorlatokat.

Megosztás
Szerző: Prac Lee
Létrehozva: 2025.12.04.
Kádár L. Gellért siker színész

Kádár L. Gellért Hunyadiként robbant a köztudatba, amiért nagyon hálás, de feltett célja kitörni a skatulyából. Nemcsak színészi játéka, egyedi vonásai és hosszú haja teszi jellegzetessé, hanem látványos fizikuma is, amiért rengeteget dolgozik.

Kádár L. Gellért Hunyadiként is megmutatta izomtatát, ami azóta is tovább fejlődött.
Kádár L. Gellért Hunyadiként vált népszerűvé, most szeretné megmutatni más oldalát is (Fotó: Szabolcs László/Metropol)

Kádár L. Gellért a leszokás után kezdett edzeni

A napokban adott interjút Kádár L. Gellért a Tények Plusznak, amiben elárulta: a nevével összeforrt szerep elvállalása előtt felhagyott a dohányzással, ami miatt azonban feljöttek rá a kilók. Azonnal megálljt parancsolt ennek a folyamatnak: azóta folyamatosan mozog és edz. Sikerült is minden felesleges súlyt leadnia, helyette pedig látványos izomzatot épített.

Úgy fest, a színész nem híve annak, hogy valaki csak a konditerembe járva, hatalmas súlyzókat emelgetve fejlődhet. A saját súlyos edzéseket is a csúcsra járatta, ennek eredményét mutatta meg most az Instagram-oldalán.

Mindig van erősebb! Ezt látom, amikor a street workout pályán találkozom másokkal, és olyan gyakorlatokkal, amelyek nekem távoli célok. És pont ez a szép benne. Nem visszatart, motivál. Motiváljuk egymást és fejlődjünk nap mint nap

– értekezett a látványos felvétel mellett. A kommentszekció persze felrobbant: nők és férfiak egyaránt emelték virtuális kalapjukat a látottak után.

De menő ez a videó” – bókolt egyikük.

„Meg lett szentelve a cső!” – viccelődött egy másik, míg valaki csak ennyit írt:

Legenda.”

kadar l gellert-03-BORS
Törekszik rá, hogy a siker ne szálljon a fejébe (Fotó: Mediaworks)

„Sokan várják, hogy vajon mikor szállok el magamtól”

A Hunyadi sorozat sikerei és a külsejét ért számtalan dicséret ellenére Kádár L. Gellért igyekszik két lábbal a földön maradni. Ráadásul Kádár L. Gellért párja mellett stabilitásra talált, így nem szédítik meg a nők rajongó ostromai sem.

Ha valaki öt éve azt mondja nekem, hogy ez fog történni velem, akkor kinevettem volna. Nagyon sokan várják, hogy vajon mikor szállok el magamtól, de szerintem ezt a szakmát nemcsak úgy lehet csinálni, hanem lehet szerényen is– fogalmazott a zenei pályával is kacérkodó színész, aki szeretné megmutatni: nem csak Hunyadiként teljesít jól.

@borsonline

Szakmát váltott Kádár L. Gellért! Rendbontás vagy titkos produkció? Kádár L. Gellértet váratlan helyzetben kapták lencsevégre. Az idei évadra már kapuit bezáró Budapest Park színpadán fotózták le a népszerű színészt. Vajon mit csinálhatott a színpadon?! #bors #kadarlgellert #hunyadi #sorozat #budapestpark

♬ eredeti hang – Bors - Bors

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu