"Mintha kitépték volna a szívemet a mellkasomból": Jennifer Lopez szívszorító vallomása a szakításról

Ben Affleck és Jennifer Lopez szerelme kétszer is találkoztak; elsőre a média tette tönkre a tündérmesébe illő románcot, a másodiknál pedig a túlságosan különböző személyiségük vetett véget a nagy szerelemnek. A világ pedig mindkétszer összetört szívvel nézte végig az álompár eltávolodását.

Ben Affleck és Jennifer Lopez kapcsolata kétszer is zátonyra futott Fotó: Agence / Bestimage

Ben Affleck és Jennifer Lopez visszarepített mindenkit a 2000-es évekbe. Csak rövid időre.

Ben Affleck és Jennifer Lopez első szerelmi története igazi hollywoodi meseként indult. 2002-ben találkoztak a Gigli című film forgatásán, amikor Jennifer még Cris Judd felesége volt. A köztük lévő kémia azonnal érezhető volt, és Jennifer válása után hamar elválaszthatatlanná váltak. A világ is beléjük szeretett – minden lépésüket kamerák követték, és a „Bennifer” név a 2000-es évek elejének ikonikus szerelmi jelenségévé vált - foglalta össze a Legends Inc. az Instagramon.

Ben már a kezdetektől elbűvölve beszélt róla:

Ő a leglenyűgözőbben gyönyörű nő, akit valaha láttam.” Jennifer ugyanígy érzett: „Úgy éreztem, találtam valakit, aki valóban lát engem.

Kapcsolatuk természetesnek és mégis álomszerűnek tűnt.

2002 novemberében Ben eljegyezte Jent egy gyönyörű rózsaszín gyémántgyűrűvel, ami később a kapcsolatuk jelképévé vált. Jennifer így emlékezett vissza:

Teljesen meghatódtam. Egyáltalán nem számítottam rá. Ez volt a legmegtisztítóbb és legcsodálatosabb érzés, amit valaha éreztem.

Ám a hírnév, ami felemelte őket, végül szét is választotta. Minden mozdulatuk, minden pletyka a címlapokra került, és a folyamatos médiafigyelem fokozatosan aláásta az intimitást. Jennifer később így fogalmazott: „Fiatalok voltunk és nagyon szerelmesek, de túl hangosan éltük ezt meg, és ez végül visszaütött.” Esküvőjük 2003 szeptemberére volt kitűzve, de pár nappal előtte elhalasztották – „túlzott médiafigyelemre” hivatkozva. 2004 januárjára már szakítottak. Jennifer ezt mondta:

Olyan volt, mintha kitépték volna a szívemet a mellkasomból.

Ezután éveken át külön utakon jártak – Ben megházasodott, Jennifer is továbblépett –, de a sors másképp tervezte. Közel húsz évvel később, 2021-ben ismét egymásra találtak. A világ újra ünnepelte őket: egy történet, amit senki sem hitt volna, hogy folytatódik. Újratalálkozásuk reményt és nosztalgiát hozott, de ahogy korábban, most is nehéz volt egyensúlyt találni a szerelem és a hírnév között. Második esélyük szép volt – de rövid.