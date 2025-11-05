Bekeményített a főváros, szilveszterkor kevesebbet lehet petárdázni

A Fővárosi Közgyűlés úgy döntött, hogy korlátozza, sőt néhol teljesen betiltja a szilveszteri pirotechnikai eszközök használatát. Egy döntés, amelyre számtalan reakció érkezett a közösségi felületeken, főleg kutyás gazdiktól. Örülnek, de nem gondolják betarthatónak az országostól eltérő szabályozást.

Szilveszteri riadalom: szép, de az állatok számára ijesztő a petárdázás (illusztráció) Fotó: shutterstock

Rövidebb lesz a szilveszteri petárdázás a fővárosban

A rendelettervezetet Karácsony Gergely főpolgármester és Béres András (Párbeszéd–Zöldek) terjesztette elő és 21 képviselő támogatta, 11-en pedig tartózkodtak. Az új szabály szerint december 31-én este 8 és január 1-je hajnali 2 óra között szabad csak tűzijátékozni, de azt sem mindenhol. Az úgynevezett védett övezetekben ez teljesen tilos, és fokozottan védett területeken az év minden napján tiltott lesz a rakétázás.

Sok pirotechnikai eszköz kerül elő szilveszterkor Fotó: Mickis-Fotowelt

Sokan nem hiszik el, hogy betartják és betartatják majd az új fővárosi szabályozást. Eddig december 31. este 6 és január 1. reggel 6 óra között, vagyis 12 órán át lehetett durrogtatni, mostanra 6 óra maradt belőle. Már, ahol engedélyezik egyáltalán. A rendelet december 15-én lép életbe, így aki petárdázni szeretne idén, már kétszer is meg kell gondolnia, hogy mikor.

Eddig 12, mostantól 6 órán át petárdázhatnak, de vannak, akik még rövidebb időre engedélyeznék azt Fotó: Facebook

Magyarországon a legtöbb pirotechnikai termék birtoklása és felhasználása magánszemélyek számára tilos – és komoly következményekkel járhat. A szabálysértési törvény alapján akár 150 ezer forintos bírságot is kiszabhatnak, a használt vagy birtokolt eszközöket pedig elkobozzák. Nemcsak a rendőrség, de a közterület-felügyelők és a katasztrófavédelem munkatársai is jogosultak helyszíni bírságot kiszabni, ha valakit rajtakapnak a szabálysértésen.

A legjobb megelőzés, ha mindenki betartja a szabályokat, és csak engedéllyel forgalmazott pirotechnikai termékeket vásárol. Mindig érdemes elolvasni a használati útmutatót és odafigyelni a biztonságra – így a szilveszter valóban vidám és gondtalan maradhat, senki nem sérül meg és az állatokat sem zavarja.