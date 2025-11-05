RETRO RÁDIÓ

Bekeményített a főváros, szilveszterkor kevesebbet lehet petárdázni

Sokan úgy gondolják, hiába szigorított a főváros, ezt nem lehet betartatni. Szilveszterkor hat órára korlátozta a petárdázást a Fővárosi Közgyűlés.

Szerző: Lukács-Sánta Andrea
Létrehozva: 2025.11.05. 10:30
A Fővárosi Közgyűlés úgy döntött, hogy korlátozza, sőt néhol teljesen betiltja a szilveszteri pirotechnikai eszközök használatát. Egy döntés, amelyre számtalan reakció érkezett a közösségi felületeken, főleg kutyás gazdiktól. Örülnek, de nem gondolják betarthatónak az országostól eltérő szabályozást.

Rövidebb lesz a szilveszteri petárdázás a fővárosban

A rendelettervezetet Karácsony Gergely főpolgármester és Béres András (Párbeszéd–Zöldek) terjesztette elő és 21 képviselő támogatta, 11-en pedig tartózkodtak. Az új szabály szerint december 31-én este 8 és január 1-je hajnali 2 óra között szabad csak tűzijátékozni, de azt sem mindenhol. Az úgynevezett védett övezetekben ez teljesen tilos, és fokozottan védett területeken az év minden napján tiltott lesz a rakétázás.

Sokan nem hiszik el, hogy betartják és betartatják majd az új fővárosi szabályozást. Eddig december 31. este 6 és január 1. reggel 6 óra között, vagyis 12 órán át lehetett durrogtatni, mostanra 6 óra maradt belőle. Már, ahol engedélyezik egyáltalán. A rendelet december 15-én lép életbe, így aki petárdázni szeretne idén, már kétszer is meg kell gondolnia, hogy mikor.

Magyarországon a legtöbb pirotechnikai termék birtoklása és felhasználása magánszemélyek számára tilos – és komoly következményekkel járhat. A szabálysértési törvény alapján akár 150 ezer forintos bírságot is kiszabhatnak, a használt vagy birtokolt eszközöket pedig elkobozzák. Nemcsak a rendőrség, de a közterület-felügyelők és a katasztrófavédelem munkatársai is jogosultak helyszíni bírságot kiszabni, ha valakit rajtakapnak a szabálysértésen.

A legjobb megelőzés, ha mindenki betartja a szabályokat, és csak engedéllyel forgalmazott pirotechnikai termékeket vásárol. Mindig érdemes elolvasni a használati útmutatót és odafigyelni a biztonságra – így a szilveszter valóban vidám és gondtalan maradhat, senki nem sérül meg és az állatokat sem zavarja.

A petárdázás komoly stresszt, félelmet és pánikot okozhat az állatoknak. Elszökhetnek vagy akár életveszélyes sérüléseket is szenvedhetnek, ha a közelükben robban fel egy petárda. A hanghatásokon túl a robbanóanyagokból felszabaduló vegyi anyagok károsíthatják a légutakat, míg a detonáció égési és szemsérüléseket okozhat. Nemcsak a háziállatok, hanem a szabadtéri élőlények, például a madarak is veszélyben vannak, főleg szilveszter éjszakáján.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
