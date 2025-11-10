Pintácsi Viki az új daláról: „A karácsony nem csak csendes, hanem szenvedélyes is”

Pintácsi Viki életében a művészet és a spiritualitás mindig kéz a kézben jártak – most ezt az összhangot egy új karácsonyi dalban sűrítette össze. A dal nemcsak a swing ritmusával, hanem a női lélek üzenetével is átöleli a hallgatót.

Pintácsi Viki új dalával szeretné felhívni a figyelmet a kapcsolaton belüli valódi figyelemre, intimitásra (Fotó: Lucsik János / Forrás: Pintácsi Viktória)

Pintácsi Viki üzenete a nőiességről

Pintácsi Viki most egy új megközelítést hoz az ünnepi dalok világába. A karácsony sokak számára a meghittség és a csend ünnepe, az énekesnő új szerzeményével azonban egy másik oldalára is szeretné felhívni a figyelmet: a lendületes, játékos és érzelmekkel teli karácsonyéra. Az énekesnő – aki a zene mellett fotóstúdiójában és női programjaiban is a nőiesség megélésére ösztönöz – új dalával is ezt az üzenetet szeretné közvetíteni.

Mindig álmodtam arról, hogy lesz egyszer egy karácsonyi dalom, ami komolyabb mondanivalóval bír

– meséli Viki a Borsnak, aki most végre megvalósította régi vágyát. Az új szerzemény nem a hagyományos, gyertyafényes, melankolikus hangulatot idézi, hanem egy modern, életigenlő karácsonyi dalt kínál, amely a swing és rock and roll elemeit ötvözi. „Swing&Rollként aposztrofáljuk ezt a stílust” – teszi hozzá mosolyogva az énekesnő.

A dal szövegében Viki saját életének elmúlt évei is visszaköszönnek.

Az elmúlt öt és fél évben elsősorban egyedülálló voltam, kerestem az igazit. Amikor felmerült, hogy karácsonyi dalt írunk, szerettem volna belefogalmazni azt az érzést, amikor valaki végre rátalál a társára – amikor szeret, ölel, és huncut is lehet.

A dal üzenete mélyebb, mint elsőre gondolnánk: karácsonykor nemcsak a vallásos hagyományokra és szeretteinkre kell figyelnünk –ami alap üzenete a szent ünnepnek–, hanem a párkapcsolat intimitására is.

A szeretetbe beletartozik a társ, az ölelés, az intimitás. Tudni kell nőnek lenni karácsonykor is – és a férfiaknak is fontos üzenet, hogy öleljék meg a párjukat. A karácsony nem csak csendes, hanem szenvedélyes is

– mondja Viki.

Nem átlagos karácsonyi dallal rukkolt elő (Fotó: Lucsik János / Forrás: Pintácsi Viktória)

„Sok nő még mindig nem figyel magára”

Nem véletlen, hogy a nőiesség hangsúlyos téma az életében. Saját fotóstúdiójában, a Nővarázsoló Műhelyben is az a célja, hogy a nők újra felfedezzék önmagukat.

Sok nő még mindig nem figyel magára, a nőiességére. Sokszor egyszerűen az az oka, hogy nem jut rá ideje, felemésztik és beszippantják a mindennapok. Nálunk egy átalakuláson mennek keresztül – frizura, smink, ruha, fotózás, de ami a legfontosabb: léleksimogatás is történik.

Pintácsi Viki fotó sorozatai ennek a folyamatnak a gyönyörű lenyomatai.