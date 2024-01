Tégy csodát egy plüssel! – Így csalhatsz mosolyt a súlyos beteg gyerekek arcára

A gyermekesek tudják csak igazán, hogy milyen szörnyű és tehetetlen az ember, amikor az apró utódok betegek. Senki sem szeret orvoshoz járni, de van, amikor ez elkerülhetetlen. Már most, újévkor akár te és a gyermeked is segíthet a korábban nagy beteg lányoknak és fiúknak. Nem kell nagy dologra gondolnod, elég otthon átfésülni a gyereked, gyerekeid megunt, kinőtt játékait, mert ezekkel is hatalmas örömöt szerezhettek a vesebeteg kicsiknek.

Egy plüss képes felszárítani a gyermeki könnyeket – Képünk illusztráció (Fotó: fizkes)

A vesetranszplantált és veseátültetésre váró gyerekek rendszeres orvosi ellenőrzéseken vesznek részt, ilyenkor gyakran vért is vesznek tőlük, és valljuk be, ez a felnőttek többségének sem a kedvence. A legtöbb gyerek számára a vérvétel egy szükséges, ám fájdalmas procedúra, amin bizony túl kell esni. Az orvosok és nővérek jóvoltából azonban ezek a kis hősök minden ilyen alkalommal választhatnak maguknak egy vigasz ajándékot, amely mosolyt csal az arcukra. Ám sajnos egy Facebook-bejegyzésből kiderült, most kifogytak az ajándékokból, így a közösségi médián keresztül kérnek segítséget.

Az a helyzet, hogy jelenleg kifogytunk. Ebben szeretnénk segítséget kérni. Hiszünk a közösség erejében

– írja Hajni, aki mindenkit megnyugtat, nem szükséges, hogy a játékok sterilek legyenek, a fertőtlenítést ők elintézik.

Csodákra képes egy-egy apró, szerethető játék a nehéz helyzetekben – Képünk illusztráció (Fotó: Ground Picture)

A plüssöket, babákat vagy épp kisautókat a Nefrológiai Ambulanciára (Budapest VIII., Baross u. 23.) „tündér” jeligére várják, ahol nonstop portaszolgálat működik, így biztosan nem kell potyára menni, ráadásul a csomagok is azonnal jó helyre kerülnek.

Segítsetek, kérlek, a kis betegeknek, hogy a fájdalom, az ijedség hamar elmúljon. Tudom, hogy sok jó ember ismerősöm van

– folytatja Hajni, aki még azt is bevállalja, hogy a 10., 18. és a 19. kerületben szívesen el is megy az adományokért. Hajniék minden apró játékért hálásak, hiszen mindegyik kis ajándék egy beteg gyermek örömét és nyugalmát fogja szolgálni.