A kifutók világát a gyermekek gyógyítására cserélte a magyar szépség

Mára csak hobbi maradt a modellkedés

Békés Tímea számára bár a modellkedés, mint szakma megszűnt, hobbiként még továbbra is kamera elé szokott állni. Amatőr és profi fotós ismerősei is gyakran keresik meg azzal, hogy álljon modellt nekik a gyönyörű gyógytornász, ő pedig szívesen tesz eleget a kéréseknek, hiszen úgy érzi, ezzel is segíthet.