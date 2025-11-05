Trükkös lopások a 2-es metrón – vigyázz: ezzel a trükkel nyúlják le a mobilod

Nem mindennapi módon próbálnak meg mobilokat lopni a 2-es metrón – tudta meg a Metropol. Információink szerint ugyanis az elmúlt időszakban több mobiltelefon lopás vagy éppen lopási kísérlet is történt a vonalon, méghozzá több megállóban is. A tolvajok nem néznek sem Istent, sem embert, döbbenetes trükkel dolgoznak. Az utasok már egymást figyelmeztetik arra: csínján bánjanak a mobilhasználattal, főleg az ajtók mellett.

Egyre aktívabbak a 2-es metrón garázdálkodó mobil és táskatolvajok. Fotó: Kallus György Világgazdaság

Metrómegállónál nyúlják le a telefont a trükkös tolvajok

Úgy tudjuk ugyanis, hogy a becstelen gazemberek egyszerű, de kegyetlen trükkel dolgoznak: az ajtó mellett ülő embereket szemelik ki maguknak, lehetőleg olyat, akinek mobiltelefon, vagy éppen lazán tartott táska van a kezükben. Ezután türelmesen várnak, egészen addig, amíg a metró egy megállóhoz nem ér. Még ekkor sem lépnek, hanem gondosan megvárják az ajtó záródása előtti másodperceket – abban a pillanatban viszont lecsapnak: egy gyors mozdulattal kitépik a gyanútlan és sokkos utas kezéből az értéket, majd egészen egyszerűen leugranak a mögöttük pont becsukódó szerelvényről.

Úgy értesültünk, hogy az utóbbi időben már nem egy ilyen eset történt, mindegyik a 2-es vonalán, más és más megállókban. A metrón utazók már egymást is figyelmeztetik:

Hajnalban járok dolgozni, mindig az ajtó mellé ülök és vagy könyvet olvasok, vagy pedig telefonozok. De egy ismerősöm szólt, hogy óvatosan csináljam, mert hallotta, hogy az utóbbi időben nem egy olyan eset történt, hogy egy utasnak kitépték a kezéből a mobilt vagy a táskát. Táska sosincs nálam, de a telefon helyett inkább maradok a könyvnél egy darabig

– summázta Tamás. Információink szerint a legtöbb esetben az elkövetők fürge fiatalemberek, akik egy szempillantás alatt kapják ki az ember kezéből a tárgyakat, majd illannak el vele úgy, hogy az áldozatnak jóformán arra sincs ideje, hogy felfogja: csúnyán meglopták. Miután az esetek kísértetiesen hasonlítottak egymásra, sokakban felmerült: lehetséges, hogy egyetlen banda garázdálkodik a vonalon. A Metropol az üggyel kapcsolatban felkereste a rendőrséget, akik döbbenetes választ adtak: kiderült, hogy egy mindössze 13 éves kamasz állhatott a lopások mögött:

A Budapesti Rendőr-főkapitányság VIII. Kerületi Rendőrkapitányság nyomozást folytat, melynek során azonosítottak egy 13 éves fiút, aki több az Ön által említett módszerrel követett el lopásokat metrószerelvényeken. A fiút 2025. november 4-én kihallgatták és a nyomozóhatóság jelzéssel él a gyermekvédelmi hatóság felé

- mondta el a Metropolnak a Budapesti rendőr-főkapitányság.