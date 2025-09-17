Döbbenet! Jól belakott a tolvaj a budapesti férfi elvesztett kártyájával

Nem akármilyen helyzetbe csöppent egy budapesti férfi. B. Gábor csak kellemes időtöltést szeretett volna a barátaival a szabadban egyik este, amikor elveszítette a bankkártyáját. Pechére a cseppet sem becsületes megtaláló zsebre vágta a kártyát, aztán használni kezdte. Gábor nagyot nézett, amikor meglátta a banki értesítőit: a tolvaj alaposan bevásárolt az egyik budapesti, belvárosi gyorsétteremben!

Tolvaj találta meg az elveszett bankkártyát, eltapsolta a kártyatulajdonos pénzét. / Képünk illusztráció: Unsplash

Degeszre ette magát a tolvaj

Gábor szeptember 13-án, szombaton akart kikapcsolódni a barátaival. A többfős társaság a Margitszigeten időzött, egészen estig. Egyiküknek mosdóba kellett mennie, ezért beugrottak a Jászai Mari téri gyorsétterembe. Ott Gábor elveszítette a bankkártyáját és a lakcímkártyáját.

Valószínűleg kiránthattam az övtáskámból az irattartómat valamivel. Csak később vettem észre, hogy nincs meg

– árulta el a Metropolnak Gábor.

Visszamentek a szigetre, ott érte a meglepetés. A fűben ültek este 10 óra tájt, amikor észrevette, hogy nincs meg az irattartója.

Kerestem pár percig, aztán leesett, hogy benne volt a kártyám is, majd a netbankba belépve észrevettem, hogy aki megtalálta, alaposan jóllakott

– mondja most már inkább nevetve, ám akkor nem találta ilyen viccesnek a helyzetet.

Az éhes tolvaj a gyorsétteremben annyiféle menüt rendelt, amennyit csak tudott. Sok pénzt, összesen 24 ezer forintot elfalatozott! Azonban nemcsak ő, Gábor is szerencsére elég gyors volt és időben lépett, hogy ne vásárolja le a tolvaj az összes pénzét a számlájáról.

Amint ezt észrevettem, azonnal letiltottam a kártyámat. Másnap az OTP-s ügyintéző elmondta, hogy utána a tolvaj még hajnal 1 órakor a letiltott kártyámmal próbált vásárolni: akkor is kaját rendelt, 58 ezer forintért

– részletezte Gábor. Le is fotózta a banki értesítéseit. Ezeken látszik, hogy többször is megfordult a tolvaj a gyorsétteremben.

A tolvaj többször is megfordult a Jászai téri McDonald'sban / Fotó: Beküldött fotó

Dühös, hogy ez történt

Mivel túl sok volt a rendelés, Gábor és a barátai azt gondolják, a kártyatolvaj valószínűleg nem egyedül lehetett. „Szerintünk, amint megtalálta a kártyát, elhívta a haverjait, hogy egy jót egyenek más pénzén” – mondta.