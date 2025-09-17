Döbbenet! Jól belakott a tolvaj a budapesti férfi elvesztett kártyájával

Egy fiatal férfi, B. Gábor csak egy pillanatra volt figyelmetlen, és máris tolvajkézre került az elhagyott bankkártyája. Nem ruhát, még csak nem is ékszert vásároltak vele, hanem gyorskaját. Sok pénzért...
Nem akármilyen helyzetbe csöppent egy budapesti férfi. B. Gábor csak kellemes időtöltést szeretett volna a barátaival a szabadban egyik este, amikor elveszítette a bankkártyáját. Pechére a cseppet sem becsületes megtaláló zsebre vágta a kártyát, aztán használni kezdte. Gábor nagyot nézett, amikor meglátta a banki értesítőit: a tolvaj alaposan bevásárolt az egyik budapesti, belvárosi gyorsétteremben!
Gábor szeptember 13-án, szombaton akart kikapcsolódni a barátaival. A többfős társaság a Margitszigeten időzött, egészen estig. Egyiküknek mosdóba kellett mennie, ezért beugrottak a Jászai Mari téri gyorsétterembe. Ott Gábor elveszítette a bankkártyáját és a lakcímkártyáját.
Valószínűleg kiránthattam az övtáskámból az irattartómat valamivel. Csak később vettem észre, hogy nincs meg
– árulta el a Metropolnak Gábor.
Visszamentek a szigetre, ott érte a meglepetés. A fűben ültek este 10 óra tájt, amikor észrevette, hogy nincs meg az irattartója.
Kerestem pár percig, aztán leesett, hogy benne volt a kártyám is, majd a netbankba belépve észrevettem, hogy aki megtalálta, alaposan jóllakott
– mondja most már inkább nevetve, ám akkor nem találta ilyen viccesnek a helyzetet.
Az éhes tolvaj a gyorsétteremben annyiféle menüt rendelt, amennyit csak tudott. Sok pénzt, összesen 24 ezer forintot elfalatozott! Azonban nemcsak ő, Gábor is szerencsére elég gyors volt és időben lépett, hogy ne vásárolja le a tolvaj az összes pénzét a számlájáról.
Amint ezt észrevettem, azonnal letiltottam a kártyámat. Másnap az OTP-s ügyintéző elmondta, hogy utána a tolvaj még hajnal 1 órakor a letiltott kártyámmal próbált vásárolni: akkor is kaját rendelt, 58 ezer forintért
– részletezte Gábor. Le is fotózta a banki értesítéseit. Ezeken látszik, hogy többször is megfordult a tolvaj a gyorsétteremben.
Mivel túl sok volt a rendelés, Gábor és a barátai azt gondolják, a kártyatolvaj valószínűleg nem egyedül lehetett. „Szerintünk, amint megtalálta a kártyát, elhívta a haverjait, hogy egy jót egyenek más pénzén” – mondta.
Öröm az ürömben, hogy szerencsére nem minden személyes dokumentuma került a tolvaj kezére.
Nem vagyok egy idegeskedős típus, örültem neki, hogy csak 24 rongyot tapsolt el a kártyámról mert amúgy többet is tudott volna. Valahogy a jogsim és a személyim pont nem volt benne a tartóban, ennek is örültem
– vallotta be. A budapesti férfi tanulópénznek fogta fel a történteket. Boldog, hogy „csak” 25 ezer forintot tudott elkölteni a kártyatolvaj, de azért dühös rá. „Felzaklat, hogy vannak emberek, akik azonnal, értelmetlenül elverik a másik pénzét. Még hülyéskedtünk is azon a srácokkal, hogy mennyire kell ehhez degener*ltnak lenni. Mekiben eltapsolni a talált pénzt? Legalább elverte volna valami értelmesre! A bankom visszautalta az összeget, mert visszaélés történt, szóval én buktam egy lakcímkártyát, ő pedig nyert magának egy feljelentést” – zárta szavait a férfi.
Lapunk a történtek miatt kereste a Budapesti Rendőr-főkapitányságot. Azt írták, az elkövető felkutatása folyamatban van.
Az esettel összefüggésben a BRFK XIII. Kerületi Rendőrkapitányság feljelentés alapján jogosulatlanul megszerzett elektronikus készpénz-helyettesítő fizetési eszköz felhasználásával elkövetett csalás bűntett gyanúja miatt indított eljárást ismeretlen tettes ellen
– tájékoztatott a rendőrség.
Korábban egy pancser betörő okozott meglepetést. Erről a videónkat itt tudod megtekinteni:
