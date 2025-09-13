Digitális svájci bicskával támadnak a tolvajok

Habár eredetileg az etikus hackereknek szánták a Flipper Zero nevű eszközt azzal a céllal, hogy kiszűrhessék vele bizonyos rendszerek sérülékenységét – ez mégsem tántorította el a tolvajokat attól, hogy bevessék a munkájuk során. A 404 Media cikkéből kiderül az is, hogy a „digitális svájci bicska” szinte bármit képes feltörni, méghozzá kimondottan könnyedén, így aztán komoly távlatokat nyitott a bűnelkövetők előtt is.

A digitális svájci bicska lemásolja a központi zár jelét, majd azt megismételve a tolvajok már hozzá is férnek az autóhoz. Fotó: Karolina Grabowska / Pexels (illusztráció)

Szakavatott kezekben bármit kinyit a digitális svájci bicska

A Flipper Zero önmagában ugyan nem alkalmas arra, hogy kinyisson bármilyen rádiófrekvencia vezérlésű zárat, ám a bárki által beszerezhető eszközre elegendő feltelepíteni egy szoftvert, ami szintén bárki által beszerezhető, illetve megvásárolható és már kész is a digitális tolvajkulcs. Külföldön pedig használják is és feltörtek már vele:

Ford ,

, Audi ,

, Volkswagen ,

, Subaru ,

, Hyundai , valamint

, valamint Kia gyártmányú autók elektromos zárjait.

A folyamat lényege, hogy az eszközzel, azaz a Flipper Zéróval és rajta a megfelelő szoftverrel a tolvajok megvárják, amíg a kiszemelt áldozat lezárja az autót, garázskaput, vagy kinyitja a kapubejárót. Ekkor élesítik az eszközt, amely lemásolja a tulajdonos távirányítójának rádiójelét, amit aztán meg is tud ismételni – és már kész is.

Korábban is alkalmaztak már hasonló módszert a tolvajok, ám akkoriban még ez kevésbé volt hozzáférhető, mint most a Flipper Zero segítségével. Az eszközt ugyanis fillérekért lehet megvásárolni, ahogyan hozzá a szoftvert is – igaz más forrásból. E kettő segítségével pedig már szó szerint gyerekjátéknak számít az autólopás.