30 másodperc alatt vitte el az autótolvaj maffia Gábor Ladáját

Székely Gábor szerelmes volt az autójába, de neki többet is jelentett, a munkája függött tőle. A hulladékhasznosító dolgozója. Nekik korán kezdődik a munka. A szorgalmas férfi minden nap azzal ment dolgozni, más lehetőség híján. Idős édesapját is ezzel szállította ide-oda, tehát több okból is függött az autójától. Amit 30 másodperc alatt elloptak. Este fél 7-kor még látta az ablakból a parkoló autót, amikor éjjel 2-kor kinézett, már hűlt helye volt. Egy kamerafelvételből tudja, hogy szó szerint fél perc alatt lopták el a kocsit.

Az autótolvaj maffia tagjának 30 másodpercre volt szüksége / Forrás: TV2 Napló

Az autótolvaj maffia gyorsan "dolgozik"

A kamerafelvételeken minden látszik. A tolvaj kiszáll az autóból, amivel jöttek. A bal hátsó ajtótól odasiet az autóhoz, kinyitja, belül, gondolom, beállította magának az ülést, mert ez egy pocakos ember volt, én pedig vékony, és már el is indultak

– számol be Gábor.

Az autót azonban hónapok óta nem találják, annak ellenére, hogy több mint 20 kamera rögzítette, ahogy a 15. kerületi lakótelepről elhajtanak vele.

Egy másik autót is könnyűszerrel elloptak a tolvajok. A huszonéves srácok imádták az ikonikus 1200-as Ladát, ami majdnem 30 éves kora ellenére príma állapotban volt. A tulajdonost annyira megviselték a történtek, hogy nem is tudott nyilatkozni, a barátai azonban, akik szintén többször utaztak a régi kocsival, és akik mindent elkövettek, hogy előkerüljön a járgány, a TV2 Napló kamerái elé álltak.

Az a helyzet, hogy egy öregebb autót, mint a Lada, elég egyszerűen fel lehet törni. Szóval egy gyengébb képességű ember is simán kinyitja

– mondta Juhász Dávid a Naplónak.

Ők a mesterséges intelligenciát hívták segítségül. Több mint 100 ezer emberhez eljutott a lopott autó híre, tovább is osztották. Az autó végül négy nap után megkerült, bár alaposan megrongálták, átalakították.

A riportból az is kiderül, melyik megyében, községekben történik a legtöbb autólopás, illetve, hogy milyen típusú kocsikat lop legszívesebben az autótolvaj maffia. Szó esik arról is, milyen biztonsági intézkedések szükségesek ahhoz, hogy velünk ne történhessen ilyesmi.