Orbán Viktor: Sokat fogunk dolgozni, és nagyon fogunk nyerni!

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor Esztergomba látogatott az MCC-re, ahol beszélgettek vele pár igazán fontos témáról. Az államfő érkezését vastaps fogadta,

Orbán Viktor / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Orbán Viktor a beszélgetés elején elmondta, hogy több elmélet is van arról, hogy az idei fesztiválszezon miért forró politikailag. A miniszterelnök szerint van egy összeesküvés-elmélet, ami szerint a pénz áll a háttérben, de van egy olyan teória is, hogy a fiatalok mindig is lázadnak a mindenkori hatalom ellen, és mivel már 15 éve van hatalmon a Fidesz, folyton ők vannak a fiatalok célkeresztjében.

Ezek a fiatalok a mi gyerekeink, mi neveltük őket, ezt nem szabad elfelejteni

- mondta Orbán Viktor, aki szülői bölcsességet és higgadtságot javasol mindenkinek ebben a kérdésben.

Orbán Viktor Azahriah-ról is beszélt, és elmondta, hogy áll most a zenéjéhez.

Az ember nem azért hallgat zenészeket, mert politikailag egyetért velük. Amikor esténként hazamentem és rossz kedvem volt, akkor elővettem Azahriah egyik számát, és az jókedvet okozott, amióta véglénynek nevezte a Fidesz szavazóit, azóta már nem hallgatom

– mondta az államfő, majd hozzáette, hogy a fiatalok esetében a legfőbb probléma saját magukkal van, a felnőttkor előtt rengeteg kérdés van.

Sokan fogunk dolgozni, és nagyon fogunk nyerni! Ezt tudom mondani mindenkinek

– mondta Orbán Viktor a következő választásokkal kapcsolatban.

A miniszterelnök a gazdaság helyzetéről azt mondta, az erőteljes növekedéshez el kell érni a békét, mivel amíg a szomszédban háború van, addig nem lehet magas bővülést elérni, és annak kell örülni, ha megvédjük, ami van.

Orbán Viktor a 3%-os lakáshitelről elmondta, hogy egész Európában nincs ilyen ajánlat.

Az államfő arról is beszélt, hogy amióta kormányon vannak, a magyar állami vagyon kétszer akkora, mint 2010-ben. A támadásokkal kapcsolatban elmondta, hogy ha ellopták volna, akkor a fele lenne, nem pedig a duplája. A közszolgáltatások kapcsán pedig azt közölte Orbán Viktor, hogy még sokáig nem lesznek tökéletes állapotok. 2010-ben egy csődben lévő ország volt, míg ma a vállalt munka 70-75 százaléka van meg, és még kéne körülbelül 6 év arra, hogy ez jó legyen.