Hihetetlen: ilyen volt régen a magyarok kedvenc nyaralóhelye, az Adriai-tenger - retró galéria

Egykoron az Osztrák-Magyar Monarchia haditengerészet páncélos hajói úszkáltak rajta, ma pedig a magyar és a szomszédos turitsák közkedvelt tengere lett. Az Adriai-tenger a történelemben is mélyre hatol, mindemellett természetesen a fürdőzők is szívesen látogatnak oda. Galériában mutatjuk, hogyan is zajlott ez régen!

Az Osztrák-Magyar Monarchia haditengerészetének partvédő páncélos hadihajója az Adriai-tengeren, az SMS Monarch / Fotó: Fortepan / Tarbay Júlia

Az Adriai-tenger és ami körülötte van - a tenger körül kering a történelem

Az Adriai-tenger Olaszország, Bosznia-Hercegovina, Montenegró, Albánia és Horvátország partjait mossa. Nem is véletlen, hogy a magyarok körében is népszerűek a kikötővárosok, kiváltképp Horvátország és Olaszország partmenti városai.

Legyen az Dubrovnik kikötője, a Split-hez kapcsolódó Kaštelai-öböl, a horvát városok ékesítik az Adriai-tengert. Ezek a helységek megannyi művészt is megihlettek. Az 1969-ben bemutatott 'Az oroszlán ugrani készül' című akcióvígjátékot is Dubrovnikban forgatták. Egy magyar festő 1977-ben festményben örökítette meg a Split partjain található fákat.

Maga a tenger a mélyvízi élet kutatására és az üdülésre egyaránt alkalmas. Ma is szívesen fürdünk a horvát tengerpartokon, a fürdőszezon maradék idejében is sokan látogatjuk meg a tengert.

Az alábbi galéria bemutatja, milyen időket is élt meg az Adriai-tenger, illetve hogyan üdültek a horvát tengerpartokon régen. Kattints a képre!