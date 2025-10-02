Már csak ez hiányzott! Itt nem jár a metró Budapesten

A BKK szombaton tette közzé a hírt: rövidített útvonalon jár az M2-es metró az október 4-5-i hétvégén.

Nem jár a 2-es metró ezen a szakaszon. Fotó: MTI/MTVA

Felújítási munkálatok miatt az Astoria és a Deák Ferenc tér között, valamint az Örs vezér tere és a Deák Ferenc tér között szünetel a metró szombaton és vasárnap. Az Astoria és a Deák Ferenc tér között síncserét eszközölnek, az Örs vezér tere és a Deák Ferenc tér között pedig síncsiszolási munkálatok zajlanak.

Ezek miatt a 2-es metró csak a Déli pályaudvar és a Deák Ferenc tér között közlekedik.

A kimaradt szakaszokon M2-es jelzéssel pótlóbuszt biztosítanak.

További tudnivalók a 2-es metró felújítása körül:



• a Deák Ferenc térnél a 9-es autóbusz Kőbánya irányú megállóhelyéről indul;

• az Örs vezér terénél a kőbányai oldali végállomásról indul, és megáll a Kerepesi útra kanyarodás után. Az Örs vezér tere zuglói végállomására érkezőknek itt célszerű átszállni.

A belváros felé az 1-es és a 3-as villamosról a Thököly úton közlekedő 7-es, 7E, 8E, 110-es, 112-es és 133E autóbuszokra lehet átszállni.

A 9-es autóbusz és a 72-es trolibusz Astoria M megállóhelyét a Kálvin tér felé áthelyezik a csomópont túloldalára, az éjszakai buszok közút melletti megállójába - olvasható a BKK oldalán.