Idős emberekre utazik a Kolosy téri táskatolvaj - Utolsó áldozata sokkos állapotban van

A Kolosy téren tanyázhat egy nő, aki trükkös módszerrel előbb megállítja a gyanútlan áldozatait, majd eltereli azok figyelmét, végül kitépi a kezükben lévő táskát, értéket és elfut azokkal. Legalábbis ez derül ki egy óbudai Facebook csoportban tett bejegyzésből, ahol egy nő elmeséli, hogy a nagymamája volt az egyik áldozat.

A Kolosy téren lopták el az idős asszony táskáját Fotó(Illusztráció): Pexels

A Kolosy téri villamosmegállónál egy kék kabátos 50-60 év körüli vöröses barna frufrus, hátul lófarokba kötött hajú nő rabol azzal a trükkel, hogy rákérdez arra, hogy nem ismersz meg?

— magyarázza a Facebook bejegyzésben az áldozat hozzátartozója, aki a módszer titkát is elárulta: míg elgondolkodik az áldozat, ellopja a táskát, értékeket és elszalad. A bejegyzés írója szerint a tolvaj az idősekre szakosodott, és a legutóbbi áldozat éppen az ő nagymamája volt. Természetesen lapunk bővebb információért megkereste az idős asszony hozzátartozóját, aki nem szeretett volna nyilatkozni lapunknak, ám annyit azért mégis elárult, nagymamája sokkos állapotba került az eset után. Az esettel kapcsolatban a Budapesti Rendőr-főkapitányságot is felkerestük, akik az alábbi tájékoztatást adták:

Elektronikus úton a BRFK Kommunikációs Osztályhoz érkezett megkeresésére válaszolva tájékoztatjuk, hogy a megkeresésben jelzett tartalommal bejelentés, feljelentés a rendőrségre nem érkezett.

Sajnos több esetben is előfordult már, hogy például egy Facebookon közzétett bűnügyekkel kapcsolatban az áldozatok nem keresték fel az illetékes hatóságot, így ezekről az esetekről a rendőrség is kizárólag csak a közösségi médián keresztül értesülhet. A zsaruk már több esetben lapunkon keresztül hangsúlyozták, hogy aki úgy érzi, hogy bármilyen jogsértés – bűncselekmény, szabálysértés – áldozata lett, ne a közösségi oldalakon posztolja ki a vele történteket, hanem haladéktalanul tegyen bejelentést a legközelebbi rendőrségen vagy a 112-es segélyhívón. Természetesen bizonyos bűnügyi bejegyzésekkel kapcsolatban az a felvetés is lehetséges, hogy a rendőrségre azért nem érkezik bejelentés, mert azok meg sem történnek, kizárólag a nyugalom megzavarása céljából születnek vagy azért, hogy írójuk egy perc hírnévre tehessen szert.