Most érkezett: fegyverrel akartak kirabolni egy lottózót Budapesten

Rendőrök lepték el a XX. kerületi Károly utcát péntek reggel. A Metropol információi szerint a helyi lottózóhoz mentek, ahol egy férfi fegyverrel kísérlete meg azt kirabolni. Lapunknak egy környékbeli férfi számolt be a történtekről.

Itt próbálkozott a rabló / Fotó: Google Maps

– kezdte a férfi.

"Úgy tudom, 30 év körüli lehetett, bement az üzletbe, ahol egyébként többen is voltak. Volt, akinek feltűnt, hogy furcsán viselkedik, mert napszemüveget viselt bent az épületben és orvosi maszk volt rajta. Manapság ezért senki sem tesz külön megjegyzést, hiszen a covid óta többen is hordanak ilyen maszkot. Aztán, amikor a férfi kivárta a sorát, fogta magát és elővett a zsebéből egy fegyvert, majd az egyik alkalmazottra fogta. Úgy tudom, hogy hatalmas pánik tört ki, de mert senki sem mert mozdulni. A férfi követelte a bevételt, de végül az egyik lottózós közölte vele, hogy nem fognak neki pénzt adni. Hihetetlen, hogy szembe szálltak vele, hiszen akár le is lőhette volna őket! Nekem azt mesélték, hogy a férfi kiabált, de végül feladta és elmenekült. Aztán azonnal hívták a rendőrséget, akik néhány percen belül ki is érkeztek a helyszínre."