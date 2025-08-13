RETRO RÁDIÓ

Rekordokat dönthet meg a rekkenő hőség a héten

40 fok felé is kúszhat a hőmérő higanyszála a héten.

2025.08.13.
Szerdán nem lesz felhő az égen, csak kizárólag napsütés várható. Ezen a napon már 36-37 fok is lehet, és tovább erősödik a hőség.

Elképesztő hőség vár ránk a napokban Fotó: Ripost

Csütörtök: Perzselő napsütésre van kilátás, továbbra sincsen esély csapadékra. 33 és 40 fok közé melegszik a levegő.

Péntek: Egy-két kósza felhő jelenhet meg, egyébként forró napsütés lesz, csapadék nélkül. Marad a rekkenő hőség 33-40 fokkal.

Szombat: A sok napsütést délután már gomolyfelhők zavarhatják, és északon nem kizárt zivatar. Nem lesz változás a hőmérsékletben: szinte országos forróság valószínű 34-40 fok közötti értékekkel - írja a koponyeg.hu

