Tévesen távolították el tüdeje egy részét, miután rákot diagnosztizáltak nála – kiderült, valójában nem volt beteg

Egy brit nőnek eltávolították a tüdeje egy részét egy feltételezett rákdiagnózis után – ám két héttel később közölték vele, hogy valójában nem volt rákos – közölte a PEOPLE.

Fotó: pexels.com (illusztráció)

Az 53 éves Erica Hay 2020 júliusában kereste fel az Doncaster Royal Infirmary kórházat, miután váll- és mellkasi fájdalmakra panaszkodott. A háromgyermekes anya több vizsgálaton is átesett, mielőtt a tüdőrák gyanúja felmerült, de a biopsziát a Covid–19-járvány miatti korlátozások miatt nem tudták elvégezni.

Az orvosok akkor azt mondták neki, 99,9%-ig biztosak abban, hogy rákos.

Tévesen eltávolították a tüdeje egy részét

2020 szeptemberében a nőt ennek következtében megoperálták és

eltávolították a jobb tüdeje alsó lebenyét.

Azonban ezután döbbenetes dolog történt.

Két héttel a műtét után közölték vele, hogy nem rákos és a tüdejében talált elváltozást valójában tüdőgyulladás okozta.

A kéthetes kontrollvizsgálaton a sebész azt mondta, hogy én vagyok az az egy százalék, akinél mégsem rák, hanem valószínűleg fertőzés volt

– mondta Erica, aki több mint 30 éve dolgozik egészségügyi ellátási szervezetnél.

Elmondása szerint a beavatkozás maradandó légzési nehézségeket okozott. 17 éves kora óta küzd asztmával, de a műtét óta ez hihetetlen mértékben súlyosbodott számára.

Erica azóta orvosi műhiba miatti kártérítési pert indított.

A BBC szerint az ügyet peren kívül rendezték, és megállapodás született, ám az érintett kórházi bizottságok nem ismerték el a felelősséget vagy az okozati összefüggést. A kórház megbízott orvosigazgatója, Dr. Nick Mallaband, nyilatkozatban bocsánatot kért Ericától és családjától.

Sajnáljuk azt a fájdalmat és megpróbáltatást, amit átélt, és elismerjük, milyen hatással volt ez rá és a családjára

– majd hozzátette, hogy meg kell említeni, hogy az eset a Covid–19-járvány legsúlyosabb időszakában történt, amikor rendkívüli kihívások és korlátozások voltak érvényben.