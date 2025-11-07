Tragédia a jótékonysági eseményen: elhunyt a szeretett édesapa

Tragédia történt egy jótékonysági rendezvényen, amelyet a hertfordshire-i Hempstead Town futball együttesnél rendeztek meg. A találkozó során ugyanis elhunyt egy 48 éves, sokak által szeretett és ismert édesapa. A tragikus halálesetet egy, az eseményen kitört verekedés okozta, amelyet követően bár kórházba szállították Oliver Frogellt, ott életét vesztette. A rendőrség másnap a másik, verekedésben éritett férfit őrizetbe vette.

Szeretett Olly-nk, akit annyian szerettek, elhunyt. Ő volt a legcsodálatosabb apa és szerető férj, de egyben a közösségünk szíve is. Hatalmas űrt hagyott az életünkben, amit soha nem lehet majd betölteni

- közölte Lisa, akinek szavait követően megszólalt a helyi nyomozófelügyelő, Caeva Taylor is, aki vizsgálatot indított az apa halála miatt:

Gondolataink Olly családjával vannak ebben a rendkívül nehéz időszakban. Arra kérünk mindenkit, aki még nem beszélt a rendőrséggel, hogy jelentkezzen és segítsen. Szeretnénk pontosan kideríteni, mi történt a támadást megelőzően. Ha bármit láttál, hallottál, vagy ott voltál az eseményen, kérlek, lépj kapcsolatba velünk még akkor is, ha magát a támadást nem is láttad, mivel még így is hasznos információid lehetnek

- mondta, kiemelve, a tragikus incidensről egy videófelvétel is kering az interneten:

Arra kérünk mindenkit, ne ossza tovább ezt a felvételt

