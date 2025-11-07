215 éve született a nemzeti opera megteremtője: ezt érdemes tudni róla
Nem csak kiváló zeneszerző volt, de nemzetközi szinten is elismert sakkjátékos. Nem mellesleg ő zenésítette meg a magyarok legismertebb versét, amellett, hogy a nemzeti opera alapjait is lefektette.
Erkel Ferenc zeneszerző, a nemzeti opera megteremtője, a magyar Himnusz megzenésítője és nemzetközi hírű sakkozó 1810. november 7-én született Gyulán. Nagyváradi és pozsonyi tanulmányai után 18 évesen Kolozsvárra szegődött házi zenetanárnak. 1834-ben került Pestre, ahol több színháznál volt karnagy, majd 1837-től harminc éven át első karmester és zenei vezető volt a Pesti Magyar (később Nemzeti) színháznál. Első operája, a Bátori Mária 1840-ben készült, 1844-ben mutatták be a Hunyadi Lászlót, majd ebben az évben megnyerte azt a pályázatot is, melynek köszönhetően ő zenésíthette meg Kölcsey Himnuszát. Bánk bán című operáját pedig 1861-ben mutatták be - olvasható a Wikipédián. Munkássága előtti tiszteletből november 7-e a Magyar Opera Napja.
Egy híres Nobel-díjas is született ezen a napon
1867. november 7-én született Marie Curie lengyel származású Nobel-díjas francia vegyész és fizikus is, a radioaktivitás úttörő kutatója volt. 1903-ban férjével, Pierre Curie-vel és Antoine Becquerellel megosztva kapta a fizikai Nobel-díjat, 1911-ben pedig egymaga a kémiai Nobel-díjat. 1898-ban fedezte fel a tórium radioaktivitását, férjével közösen pedig a polónium és a rádium nevű radioaktív elemeket.
75 éve avatták fel az Árpád hidat
1950. november 7-én adták át a forgalomnak a legfiatalabb budapesti közforgalmú Duna-hidat, az Óbudát Angyalfölddel összekötő Árpád hidat. Ezen a helyen már a római korban is állt egy híd, amelynek maradványai a XIX. század végén, a Duna medrének kotrásakor kerültek elő.
Országos Light Friday-t tart a rendőrség
November 7-én pénteken ismét országos „Light Friday” akció lesz az ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottság (ORFK OBB) szervezésében. A rendezvények célja a figyelemfelhívás az őszi, téli biztonságos közlekedésre. Ezen a napon a rendőrség fényvisszaverő ruhadarabokat és világító kiegészítőket osztogat, amellett, hogy a láthatóság fontosságára hívja fel a figyelmet. Az akció idei szlogenje: Engedd, hogy észre vegyenek!
Ilyen idő várható a hétvégén
A koponyeg.hu szerint pénteken a reggeli órákban köd képződik, amely fokozatosan feloszlik. Napközben változóan felhős, részben napos idő ígérkezik. A hőmérséklet 12 és 17 fok között alakul. Szombaton továbbra is csendes, száraz őszi időre számíthatunk. Reggel ködfoltok képződnek, délután felhős és derűsebb tájak egyaránt előfordulnak. A hőmérséklet 14 fok körül tetőzik. Vasárnap helyenként makacsul megmaradhat a rétegfelhőzet, másutt a köd feloszlása után többnyire napos időre van kilátás. A borult, párás tájakon 10, a napos vidékeken 15 fok körül alakulhat a csúcshőmérséklet.
Ma kezdődik a Budapest Fashion Week is
November 7-én és 8-án zajlik a Budapest Fashion Week őszi eseménye, ahol számos tehetséges tervező ruháit vonultatják fel. Jelen lesz Navona X Razabra, Takács, Bori Éva, Kendra Nakamura, Claudio Dessi, Suza, Orosz Réka, Zhejiang Fashion Institute of Technology és még sokan mások. A lenyűgöző őszi kollekciókat a Városligeti Műjégpálya és Csónakázótó dísztermében lesz lehetőség megtekinteni. Az esemény további részletei itt olvashatók.
Szombaton lesz 77 éves Deák "Bill" Gyula
A blues-énekes, előadóművész 1948. november 8-án született Budapesten. Pályafutását az 1970-es évek elején a Napsugár és a Sztár együttes tagjaként kezdte. 1979 és 1985 között a Hobo Blues Band tagjaként énekelt, 1985-től a Kormorán együttessel szerepelt, 1987 óta a Deák Bill Blues Band vezetője.
Jelmezes futóversenyt tartanak a fővárosban
Az idei Halloween Run a Kőbányai pincerendszerben (Előd u. 1., KÖSZI, Rottenbiller Park) november 8-án lesz. A verseny útvonala a volt Kőbányai Sörgyár területén, a pincerendszerben és a kerület parkjain vezet majd végig, versenyszámonként eltérően. Az esemény további részletei itt olvashatók.
Utasellátó napot tart november 8-án a MÁV
Most szombaton, 10-től 18 óráig várják a Keleti pályaudvar 6. vágányán az érdeklődőket az Utasellátó működése során forgalomba állított étkező-, bisztró-, háló- és fekvőhelyes kocsikkal. Gyermekeknek színezők és külön menük, a gasztro-rajongóknak spanyol, német és street food ízek, valamint retró és modern kocsik lesznek terítéken.
A Lampion Mesefesztivál és Könyvvásár is most szombaton lesz
Egész napos ingyenes programokkal várja a látogatókat a Lampion Mesefesztivál és Könyvvásár november 8-án a Marczibányi Téri Művelődési Központban. Ezen a napon elmerülhetünk az interaktív színházi előadások, koncertek, mesék és ünnepi játékok színes forgatagában, emellett pedig egy fantasztikus, könyveket felsorakoztató vásáron is beszerezhetünk néhány új olvasnivalót - olvasható az esemény leírásában.
Vasárnap lesz a feltalálók napja
Egy magyar származású színésznő születésnapja miatt tartják ezen a napon a feltalálók napját, aki 1914. november 9-én látta meg a napvilágot Bécsben. Édesapja jómódú bécsi bankár, édesanyja Budapestről elszármazott zsidó származású koncertzongorista volt. Hedy Lamarr nem csak színésznő volt, hanem jártas volt a fizikában és a fegyverek területén is. 1942-ben George Antheil zeneszerzővel közösen fejlesztette ki azt az eszközt, amely lehetővé tette az egyidejű frekvenciaváltást. Az úgynevezett ugró kódos adó-vevő rendszert először torpedók irányítására használták. Később ez a találmány lett az alapja a Bluetooth, Wifi és GSM mobilhálózatok és más modern kommunikációs rendszerek működésének.
120 éve szentelték fel a budapesti Szent István-bazilikát
A ma már Bazilikának hívott épületet az 1838-as nagy árvíz miatt építették. A mai Szent István tér közepe ugyanis egy kis, természetes kiemelkedést képezett a sík pesti területen, ahol több száz lakos talált menedéket a víz sodrása elől, amíg csónakokkal kimentették őket. A budapesti Szent István-bazilikát 1905. november 9-én szentelték fel.
