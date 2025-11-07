215 éve született a nemzeti opera megteremtője: ezt érdemes tudni róla

Erkel Ferenc zeneszerző, a nemzeti opera megteremtője, a magyar Himnusz megzenésítője és nemzetközi hírű sakkozó 1810. november 7-én született Gyulán. Nagyváradi és pozsonyi tanulmányai után 18 évesen Kolozsvárra szegődött házi zenetanárnak. 1834-ben került Pestre, ahol több színháznál volt karnagy, majd 1837-től harminc éven át első karmester és zenei vezető volt a Pesti Magyar (később Nemzeti) színháznál. Első operája, a Bátori Mária 1840-ben készült, 1844-ben mutatták be a Hunyadi Lászlót, majd ebben az évben megnyerte azt a pályázatot is, melynek köszönhetően ő zenésíthette meg Kölcsey Himnuszát. Bánk bán című operáját pedig 1861-ben mutatták be - olvasható a Wikipédián. Munkássága előtti tiszteletből november 7-e a Magyar Opera Napja.

Magyar Állami Operaház, földszinti páholy 1961-ben. Fotó: Fortepan/Kotnyek Antal

Egy híres Nobel-díjas is született ezen a napon

1867. november 7-én született Marie Curie lengyel származású Nobel-díjas francia vegyész és fizikus is, a radioaktivitás úttörő kutatója volt. 1903-ban férjével, Pierre Curie-vel és Antoine Becquerellel megosztva kapta a fizikai Nobel-díjat, 1911-ben pedig egymaga a kémiai Nobel-díjat. 1898-ban fedezte fel a tórium radioaktivitását, férjével közösen pedig a polónium és a rádium nevű radioaktív elemeket.

75 éve avatták fel az Árpád hidat

1950. november 7-én adták át a forgalomnak a legfiatalabb budapesti közforgalmú Duna-hidat, az Óbudát Angyalfölddel összekötő Árpád hidat. Ezen a helyen már a római korban is állt egy híd, amelynek maradványai a XIX. század végén, a Duna medrének kotrásakor kerültek elő.

Országos Light Friday-t tart a rendőrség

November 7-én pénteken ismét országos „Light Friday” akció lesz az ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottság (ORFK OBB) szervezésében. A rendezvények célja a figyelemfelhívás az őszi, téli biztonságos közlekedésre. Ezen a napon a rendőrség fényvisszaverő ruhadarabokat és világító kiegészítőket osztogat, amellett, hogy a láthatóság fontosságára hívja fel a figyelmet. Az akció idei szlogenje: Engedd, hogy észre vegyenek!

Ilyen idő várható a hétvégén

A koponyeg.hu szerint pénteken a reggeli órákban köd képződik, amely fokozatosan feloszlik. Napközben változóan felhős, részben napos idő ígérkezik. A hőmérséklet 12 és 17 fok között alakul. Szombaton továbbra is csendes, száraz őszi időre számíthatunk. Reggel ködfoltok képződnek, délután felhős és derűsebb tájak egyaránt előfordulnak. A hőmérséklet 14 fok körül tetőzik. Vasárnap helyenként makacsul megmaradhat a rétegfelhőzet, másutt a köd feloszlása után többnyire napos időre van kilátás. A borult, párás tájakon 10, a napos vidékeken 15 fok körül alakulhat a csúcshőmérséklet.