Azt hitte a háziorvos, vérrög – ennél nagyobbat nem is tévedhetett volna!

A 31 éves angol Shannon Frost késő estig készült a nagy napjára 31 éves férjével, Richarddal, amikor észrevette, hogy fájdalmai fokozódnak. Shannon felhívta a egészségügyi segélyvonalat, majd kórházba ment, ahol vállgyulladást diagnosztizáltak nála. Ennek ellenére ragaszkodott hozzá, hogy a háziorvosa újabb vérvizsgálatot végezzen el.

Háziorvosa először vérrögre gyanakodott, ezután kapta meg a nő a sokkoló diagnózist

A háziorvos azt hitte, vérrög okozza a kínzó fájdalmakat

Egy újabb vérvétel után a háziorvosa másnap kétségbeesett hívással kereste a nőt, és azonnali kórházi ellátást javasolt, mivel rendkívül magas gyulladásos értékeket találtak nála. A háziorvos közölte vele, hogy a gyulladásos értékei 2000 fölött vannak, miközben már az 500 feletti szint is komoly aggodalomra ad okot. Arra kérte Shannont, hogy azonnal menjen a sürgősségire, mert nagy valószínűséggel vérrög áll a háttérben, és kérjen egy injekciót közvetlenül a kórházba érkezésekor.

Megkaptam az injekciót, majd azt mondták, menjek vissza a szállodába, és reggel 8-ra jöjjek vissza. De mielőtt elmentem volna, azt javasolták, készítsünk egy röntgent. Még ki sem szálltam a taxiból, már hívtak is vissza: a nővér azt mondta, menjek vissza a kórházba. Visszamentem, és már vártak az ajtóban, azt mondták: »Az egész mellkasát daganat tölti ki, azonnal fel kell vennünk«

– emlékezett vissza Shannon.

A CT-vizsgálatok és a biopszia egy 12 centiméteres daganatot mutatott Shannon mellkasában, amelyről később kiderült, hogy egy non-Hodgkin-limfóma, a nyirokrendszerben kialakuló vérrák egyik fajtája. A daganat nyomást gyakorolt a rekeszizom egyik idegére, amely a vállához kapcsolódott, ez okozta az erős fájdalmat.

Hat kemoterápiás kezelés után, amelyet a Wolverhamptonban található New Cross kórházban kapott, Shannon 2025 februárjára remisszióba került – számolt be róla a Mirror.

Édesanyaként csak egy dolog járt a fejemben: gyorsan meg kell gyógyulnom. Amikor az utolsó vizsgálat alatt feküdtem, már tudtam, hogy rákmentes vagyok

– mondta Shannon.