Szem nem maradt szárazon: valóra vált a nagybeteg édesanya legnagyobb álma

Az előrehaladott rákos betegségben szenvedő édesanya egyik legnagyobb álma válhatott valóra, miután láthatta, ahogyan a fia feleségül veszi élete szerelmét. A szertartásra a Crosshouse Egyetemi Kórház egyik osztályán került sor.

Valóra vált a rákos anya legnagyobb álma: láthatta a fia esküvőjét / Fotó: freepik.com

Valóra vált a rákos anya vágya, láthatta fia esküvőjét

Miután értesült édesanyja, Carol Melton hirtelen jött rákdiagnózisáról, a 38 éves James és partnere, Shoni egy gyönyörű szertartás keretein belül előrehozták az egyébként jövőre tervezett esküvőjüket. Az Irvine-ből származó Carol fekvőbeteg volt a Crosshouse-i Egyetemi Kórházban, ahol a személyzet is összefogott, hogy egy varázslatos esküvőt szervezzenek meg a fiataloknak.

A nagy napot igazi csapatmunka tette emlékezetessé. A terem virágokkal és lufikkal volt feldíszítve, fotókat is készítettek. Az Ayr-ből származó pár Carol, a szűk család, a kórház vezetősége és az osztály munkatársai előtt tette le a fogadalmát. Mindkét család rendkívül hálás volt a kórház vezetőségének és személyzetének a különleges alkalomban való részvételükért.

Carol számára nehéz hónapok voltak ezek, nagyon rosszul lett, és nehéz időszakon ment keresztül. Az, hogy láthatta a fia esküvőjét, igazán csodálatos volt, és nagyon boldoggá tette

- idézte a Daily Record a részlegvezető Caroline Blake-et.

Carol fia, James számára nem is volt kérdéses, mit kell tennie, amikor értesült az édesanyja állapotáról:

Anya mindig arról álmodozott, hogy láthatja az esküvőmet, ezért amikor megtudtam, milyen súlyos a betegsége, azonnal tudtam, hogy teljesíteni akarom az álmát.

Az újdonsült feleség, Shoni számára hatalmas jelentőséggel bírt, hogy a kedvese beteg édesanyja előtt mehetett hozzá a szerelméhez. Elmondása szerint, ahogy az esküvői képeket visszanézve viszontláthatták Carolt, tudták, hogy jó döntést hoztak.